Larreta presentó a Gustavo Coria como el nuevo ministro de Seguridad porteño

Coria ya habló como nuevo ministro y se refirió al crimen del ingeniero Barbieri: "La novedad es que se ha procedido a la detención de dos sospechosos que están puestos a disposición de la Justicia, quien está llevando adelante las pericias correspondientes".

Por su parte, Larreta anunció el cambio de autoridades en la cartera de seguridad: "Sabemos que está muy difícil, y por eso estamos acá, dando la cara y tomando decisiones. Por eso quería anunciar hoy el cambio en el Ministerio de Seguridad, vamos a darle lugar en la conducción a dos personas que conozco hace muchísimo tiempo y que además mostraron su conocimiento, su experiencia y su compromiso con la Seguridad".

Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que podamos vivir más seguros y tranquilos. Por eso, sumamos a dos personas que demostraron, una y otra vez, su compromiso, capacidad y firmeza: Gustavo Coria es el nuevo Ministro de… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) September 5, 2023

"Gustavo (Coria) fue jefe de Gabinete del Ministerio, desde 2018 a 2021. Él era jefe de Gabinete cuando el ministro era Diego Santilli. Para mí es un gran orgullo que haya aceptado conducir el Ministerio en esta etapa, y no tengo duda de que va a estar a la altura del enorme desafío que la Seguridad siempre supone", agregó el mandatario porteño.

La polémica salida de Burzaco

Burzaco, ahora ex ministro de Seguridad porteño, había viajado la semana pasada para mantener una serie de reuniones "con el FBI, la Policía de Nueva York, el Centro de Comando Conjunto de NYPD, el Departamento de Estado, autoridades de Homeland Security y con el secretario general de la OEA, Luis Almagro", según se había informado oficialmente. Sin embargo, la difusión de un video del dirigente del PRO en las tribunas durante un partido del US Open generó polémica en torno a su figura.

Ante la consulta sobre la salida y el reemplazo de Burzaco, el jefe de Gobierno porteño señaló que "el cambio en el Ministerio no tiene que ver con el manejo de la política de Seguridad, y mucho menos por un caso en particular. Nunca tomamos decisiones por un caso en particular".