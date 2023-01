Larreta y Macri en campaña en Mar del Plata

Enfocado en su carrera presidencial, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calienta motores para su campaña y parte hoy rumbo a la costa atlántica. Durante el día de mañana estará en Villa Gesell y Pinamar. En la última ciudad será recibido por Martín Yeza , el intendente anfitrión del PRO. Allí, caminará la costa junto a Diego Santilli y Diego Valenzuela , intendente de Tres de Febrero y armador de la campaña a gobernador del ex vicejefe de Gobierno de CABA.

En tanto, Rodríguez Larreta cenará en Mar del Plata por la noche con dirigentes y asesores políticos aliados. En esa misma ciudad se mostrará al día siguiente con Gerardo Morales , gobernador de Jujuy. A su vez, también existe la posibilidad de que Rodríguez Larreta y el senador Martín Lousteau se saquen una foto, demostrando así su cercanía con su par radical . El alcalde porteño no se diferencia del resto de los candidatos, que también harán un despliegue de fotos políticas y actos electoralistas en las playas argentinas. Es el caso de Alberto Fernández, que estará en Mar del Plata hoy para anunciar la puesta en valor de un edificio histórico de la ciudad. El jefe de Estado será acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a cargo de la ejecución de la obra, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien hará anuncios vinculados a su cartera. La funcionaria ya está en “La Feliz” desde ayer, con una agenda vinculada a programas sociales.

Patricia Bullrich, la otra presidenciable del PRO, también estará en Mar del Plata. Lo hará el 27 de enero. La ex ministra de Seguridad se mostrará junto a dirigentes y candidatos como Cristian Ritondo, Alfredo Cornejo, Javier Iguacel, Joaquín De La Torre. No se descarta que también Bullrich se cruce con María Eugenia Vidal en alguna de las recorridas estivales.

image.png

La gira de Larreta por la Costa es también una forma de retomar su carrera presidencial, luego de semanas ajetreadas. En los últimos días, la agenda larretista estuvo atravesada por el fallo de la Corte Suprema contra el Gobierno Nacional en el litigio con la Ciudad sobre la coparticipación; las modificaciones en su Gabinete; y por la situación que atravesó Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño, luego de que se filtraran ilegalmente presuntos chats que lo involucran.

En ese contexto, el alcalde porteño regresó ayer de Cumelén, en Villa La Angostura, a donde fue junto a su novia, Milagros Maylin, a pasar las fiestas. Pasado el mediodía, el presidenciable del PRO se reunió con los funcionarios de su Gabinete para repasar la situación de las áreas de gestión y coordinar las próximas actividades políticas del año. También se habló de la reestructuración del staff de asesores y de la licencia que pidió el martes el ministro D’Alessandro.

En paralelo a la agenda porteña, el jefe de Gobierno no descuida su proyecto para llegar a la Casa Rosada. Omar De Marchi es quien tiene a cargo la coordinación del armado nacional del larretismo, tarea que intercala con su campaña a gobernador de Mendoza. Falta un mes para que se lance el calendario electoral. El 12 de febrero habrá elecciones primarias en La Pampa. El candidato a gobernador del larretismo es el diputado nacional Martín Maquieyra. Si bien aún no está definido, la mesa política de Uspallata no descarta hacer una bajada a suelo pampeano para apoyar a Maquieyra.

En tanto, el equipo de estrategia y táctica política que asesora a Rodríguez Larreta diseña por estas horas el cronograma de recorridas y visitas a las provincias. El alcalde de CABA pretende recorrer la mayoría de las provincias hasta mitad de año, fecha en la que se hace el cierre de listas.

El año electoral empezó y Rodríguez Larreta tendrá mañana en Pinamar su foto en la costa atlántica, en modo campaña. Será la primera de un largo álbum que se confeccionará durante todo el 2023.

Mauricio Macri viajará a Mar del Plata para presentar su libro

image.png

En otra de sus recorridas bonaerenses con aires de campaña, Mauricio Macri viajará el jueves 12 de este mes a Mar del Plata para presentar su último libro Para qué. Todavía no está definido el lugar donde se hará el acto de presentación del libro, pero sus organizadores buscan un sitio “grande” para permitir la presencia posible. Es importante mencionar que Mirtha Legrand asistirá a la presentación del libro.

Desde fines de diciembre, el ex presidente comenzó a tener algunas reuniones políticas. El sábado 31 se reunió a solas con Horacio Rodríguez Larreta y el lunes 1 cenó con el jefe de Gobierno, junto con las parejas de ambos. Para el 18 o 19 de enero tiene previsto reunirse allí con Patricia Bullrich.

Macri pidió a sus colaboradores no abandonar su agenda de recorridas de tinte proselitista, aunque recién en marzo decidirá si será o no candidato presidencial. En ese sentido, el 21 de diciembre estuvo en Ramos Mejía, en el partido de La Matanza, para jugar un partido de fútbol con referentes opositores de ese bastión electoral del peronismo. En esos días aprobó una agenda de actividades de sus colaboradores que incluye los viajes a la costa atlántica para presentar su libro, algo que le servirá para poder tomar contacto con la gente y y tener un mejor panorama de cara a su futuro.

El equipo de Macri asegura que mejoró su imagen las encuestas y que incluso aumentó la intención de voto, aunque en algunos partidos del conurbano bonaerense sigue registrando los peores números.

Macri se quedará en Cumelén hasta el 20 de febrero, pero hasta entonces hará algunos viajes como el que emprenderá la semana próxima a Mar del Plata, donde tiene afinidad con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Hay quienes sugieren que también presentará su libro en Pinamar, cuyo intendente, Martín Yeza, es uno de sus aliados y es la ciudad donde está descansando el diputado nacional Hernán Lombardi, quien pertenece a su círculo más estrecho de allegados.