Las 10 frases de Riquelme luego del triunfo de Boca contra River

Lee también: Boca le ganó el clásico a River y celebró en La Bombonera

image.png

Las 10 frases de Riquelme

Juan Román Riquelme habló con Sebastián Vignolo, por la pantalla de ESPN, tras el triunfo de Boca sobre River en la Bombonera, en donde destacó la labor del plantel a lo largo del partido y contó una intimidad a modo de premonición del plantel en el asado que comieron el viernes. Enterate cuales fueron sus frases mas destacados:

El vicepresidente del club Xeneize le tiró una indirecta al técnico de River, Marcelo Gallardo, quien en la previa había declarado: “Nos sentimos cómodos yendo a la cancha de Boca, nos estimula”. En este sentido, el vicepresidente y uno de los máximos ídolos del Xeneize declaró: “River cuando viene a la Bombonera sabe que va a sufrir”. Y agregó: “Hoy se está preparando un nuevo asado porque estábamos convencidos de que íbamos a ganar”. “Boca es el mejor del país tanto en el torneo y en la copa. No hay un clásico igual que la Bombonera. Pero este el único campo del mundo que se mueve, es una maravilla. Los grandes jugadores, entrenadores no se pueden perder esta experiencia. No lo digo como hincha. Eso culpa de nuestra gente que cuando saltan y cantan, uno se queda quieto y se mueve. Si el entrenador de ellos, que es un gran entrenador, dijo eso está perfecto”.

“Sabíamos que ellos iban a salir con línea de cinco, con tres en el fondo, y sin embargo fue superado”, aclaró Riquelme, quien aseguró: “Volvimos a ser un club de fútbol. La Bombonera es una fiesta, con la gente festejando, y por eso estamos muy agradecidos a los jugadores y el cuerpo técnico. Boca fue merecedor del triunfo. No nos sorprendió que River jugara con tres en el fondo y por eso fuimos superiores en ese primer tiempo. A ellos los respetamos y siempre es lindo ver a Matías Suárez en la cancha, porque es uno de los mejores”.

image.png

“Y en cuanto a Darío Benedetto, necesitaba marcar un gol y por eso nosotros y la gente estamos muy contentos. Pero yo ya no juego más el Superclásico y ahora lo que sabemos es que en cancha de ellos nosotros sufrimos y en la Bombonera sufre River. Pero el equipo nuestro siempre compite”, remarcó. Román resaltó posteriormente el hecho de que Boca volvió a jugar en la Bombonera después de mucho tiempo con público. “Y cuando la gente se pone a saltar es algo increíble. Y cuando salieron los equipos a la cancha parecía una final de Copa. Después, a veces se gana y otras no, pero cuando ganamos nos ponemos muy felices”, indicó.

“Nuestro técnico, Hugo barra es el mejor lateral derecho de nuestra historia, muy simple en sus conceptos. Cuando arrancó y tuvo algunos resultados adversos sabíamos que iban a hablar de su falta de experiencia, pero ahora todos estamos contentos por el cuerpo técnico y sus jugadores”, apuntó sobre el entrenador Xeneize. “Hugo estuvo un año y medio dirigiendo la Reserva. Conoce a todos los chicos, ganó dos títulos. Tiene merecido el lugar que tiene hoy. Estoy muy feliz con el trabajo hecho en inferiores, queremos que los chicos aprendan lo que es jugar en este club. Un tipo muy simple, que ama nuestro club, con mucha personalidad. Conoce todo, sabe cómo es el día a día y las reglas de juego".

Con respecto al próximo rival del club de la rivera, Riquelme comentó lo siguiente: "Ahora viene Lanús (está último) como visitantes y será muy difícil, porque después de ganar un superclásico lo más complicado es el partido siguiente”, advirtió. “Pero Boca es el mejor equipo de Argentina y que Marcelo Gallardo diga que jugando acá se siente cómodo River es lógico, porque la Bombonera es el estadio más lindo del mundo, y eso se debe a nuestros hinchas, que lo hacen mover de verdad”, arremetió con ironía. Finalmente, reveló: “El asado que se hace los viernes se veía que todos los jugadores estaban muy metidos con este partido. Decían que le íbamos a hacer a River un gol de pelota parada y cumplieron”.

image.png

“Siempre que se gana el clásico estoy contento, soy hincha de mi club. Estoy agradecido que volvimos a ser un club de fútbol, la gente está disfrutando, apoya mucho a nuestro equipo. El hincha mañana se va a levantar contento a trabajar y estoy muy agradecido a cuerpo técnico y jugadores”.

“Nosotros queremos competir, disfrutamos de competirle. Es nuestro rival, lo respetamos mucho. Siempre va a ser así. Sabemos que de visitante ellos nos hacen sufrir un poco más, me tocó sufrir cuando me tocó jugar. Hoy nos tocó hacerlos sufrir acá. Lo más importante es hacerles saber que les vamos a competir al máximo”.

“Nosotros tenemos que estar muy felices porque desde Patronato el grupo se ha hecho muy fuerte. Si hoy estamos peleando el campeonato es gracias al grupo. El otro día fuimos a Colón con cinco cambios y pudimos ganar. Los chicos se han hecho cargo de esto y a todavía nos falta el mejor jugador con Sebastián. Desde que nosotros estamos acá, es el mejor de todos”.

“Los viernes hay asado, se está volviendo un poco a lo de antes. Los muchachos disfrutan pasar los días viernes un rato juntos y estoy feliz que me dejen estar cerca. Se la pasaron hablando del partido, a quién marcar, cómo jugar. Me parece que merecieron ganar. Si es por mi como asado todos los días”.