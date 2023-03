Las 4 claves de la Moratoria previsional que facilita el acceso a la jubilación

Y añadió: "Vamos a estar recibiendo con orgullo a las miles de personas que durante estos meses vinieron a las oficinas de ANSES de todo el país para poder jubilarse y no lo podían hacer porque nos faltaba esta ley".

image.png

Sobre la Moratoria previsional

El oficialismo logró sancionar la ley que establece una nueva moratoria previsional para que las personas en edad jubilatoria y pre jubilatoria puedan cancelar deuda de aportes y acceder a una jubilación mínima. Tras ocho meses trabado en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos logró aprobar el proyecto.

La iniciativa establece que las personas que en 2022 y en 2023 cumplan la edad jubilatoria (60 años las mujeres, 65 años los hombres) y no tengan los 30 años de aportes que exige el régimen general puedan cubrir la deuda previsional con un plan de pagos.

El nuevo sistema ahora agrega la posibilidad de pagar los años faltantes con 10 años de anticipación para aquellas personas que todavía no tienen edad de jubilarse pero saben que no cuentan con llegarán con la cantidad de aportes. Para ello, contarán con un plan de pagos en hasta 120 cuotas que serán descontadas de forma directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

La novedad de la ley es que permitirá a las mujeres que tengan entre 50 y 59 años y a los hombres de entre 55 y 64 años y que saben que no llegarán a la edad jubilatoria con la cantidad mínima de aportes anticiparse y comenzar a pagar los períodos faltantes para garantizarse el acceso a un haber.

En estos casos, se podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios, y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración. La idea que plantea la ley es mantener una correspondencia con lo que aportan al sistema de seguridad social los trabajadores en actividad y en blanco.

https://twitter.com/DiputadosAR/status/1630719767286890503 | RESUMEN DE SESIÓN



Durante la #SesiónEspecial se convirtieron en ley los proyectos que crean un Plan de Pago de Deuda Previsional y un Programa Federal Único de Informatización de Historias Clínicas.



Leé más https://t.co/nIYztVq6Ew



Y mirá este video#UniendoVoces pic.twitter.com/ojIYyQ2k5K — Diputados Argentina (@DiputadosAR) March 1, 2023

Los 4 puntos a tener en cuenta sobre esta Moratoria previsional

Entre acusaciones y chicanas, el proyecto de plan de pago de la deuda previsional se aprobó en el Congreso con 134 votos positivos y 107 negativos. De esta manera, se pone en marcha esta iniciativa que contempla distintos puntos.

¿A quiénes beneficia la nueva ley?

Este nuevo plan de pago brinda la posibilidad de acceder a jubilaciones y regularizar la deuda previsional a los ciudadanos argentinos que no llegan a cumplir 30 años de aportes.

¿Quiénes pueden acceder?

Podrán acceder aquellas mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios. Y personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria. Es decir, mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que ya saben que, al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aportes.

¿Cómo se regularizará la deuda previsional?

Las personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive en cuotas mensuales que se descontarán de la jubilación. Y las personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria podrán regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive identificando los períodos a regularizar y cancelándolos de acuerdo a sus posibilidades.

¿A cuántos jubilados beneficia esta iniciativa?

Con el Plan de Pago de Deuda Previsional se estima que alrededor de 800 mil argentinas y argentinos que durante este año cumplan y tengan la edad requerida podrán acceder a la cancelación de su deuda previsional para jubilarse. Y, además, cerca de 900 mil trabajadoras y trabajadores podrán identificar los períodos de aportes faltantes y cancelarlos anticipadamente antes de alcanzar la edad.