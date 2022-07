Las 5 frases más impactantes de Wado de Pedro en la reunión del CICYP

Las frases más importantes de Wado de Pedro

"Siempre se pone en tela de juicio la transparencia del sistema electoral argentino. Sobre todo cuando los que pierden tiene quizás alguna llegada, o alguna facilidad de instalar alguna cuestiones mediáticas. El sistema electoral argentino es uno de los mas transparentes que hay".

"Me parece que, es más, estoy en contra de las elecciones intermedias, en eso coincido con Mauricio Macri y dirigentes de todas las fuerzas políticas. La elección intermedia, que está en el ordenamiento constitucional argentina, con lo cual no se puede modificar con una ley, también impide que esa plataforma y ese plan ofrecido a la sociedad en la elección no se puede hacer porque al otro año ya tenés una elección".

"Martin Guzmán y Matías Kulfas se fueron del Gobierno porque no pudieron juntar los deditos para impedir que el BCRA perdiera dólares"

"Yo como kirchnerista quiero convocar al jefe Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también a consensuar cuál es el perfil productivo, cuál es la estrategia productiva, qué nos vamos a dar para la Argentina".

"Una argentina que funcione"

Wado de Pedro expresó al final: Sueño con la Argentina que funcione, porque está probado que funcionó, pero no vamos a discutir el pasado. Tomemos lo mejor de los últimos 40 años y consensuemos con todos". "Vamos a construir una Argentina que funcione, porque nadie aislado o de manera individual puede hacerlo", manifestó el dirigente kirchnerista, quien evitó hablar del complicado momento político y económico que atraviesa el Gobierno, aunque hizo referencia a través de un chiste.

"Estuvimos meses viendo cuál era la semana más tranquila (para llevar adelante la charla) y la verdad que no nos equivocamos, porque la Argentina sigue funcionando", enfatizó.

En el encuentro estuvieron presentes Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina (UIA); Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Eduardo Eurnekián, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; y Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Martin Cabrales, de la UIA, fue uno de los empresarios que organizó la visita de De Pedro a la reunión.