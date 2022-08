Las claves del juicio a CFK por la obra pública en Santa Cruz

Se trata de la última acusación que queda vigente contra CFK luego de que la Oficina Anticorrupción se retirara del juicio y el pedido de absolución de CFK por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Si el fiscal Luciani no pide condena, Cristina Fernández de Kirchner quedará absuelta, aunque es un escenario poco probable.

La audiencia comenzó a las 8:30 de la mañana de este lunes y es por videoconferencia. El Tribunal Oral Federal (TOF) le dio a Luciani nueve audiencias para realizar alegatos y el fiscal adelantó que utilizará todas.

image.png Se reinicia el juicio a CFK por la obra pública en Santa Cruz.

La exposición de Luciani durará tres semanas. Este lunes estará presente CFK virtualmente, ya que los acusados deben estar presentes en esta etapa del proceso.

En las últimas semanas el fiscal mantuvo cierto hermetismo sobre los lineamientos de su exposición, que compartirá con Sergio Mola, fiscal federal de Lomas de Zamora, designado para el juicio.

El pedido de condena para funcionarios (como se espera que haga Luciani) está acompañado por la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Este es uno de los puntos que desde el kirchnerismo remarcaron en las últimas jornadas, insistiendo en que se busca que Cristina Fernández de Kirchner no pueda presentarse como candidata en las elecciones de 2023.

Pero para que ocurra eso, una eventual condena debería quedar firme, algo que implica que intervengan luego del juicio oral la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Pero además, trascendió que los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, tienen la intención de que el veredicto salga antes de fin de año. Por eso, los plazos judiciales que implican apelación para que Casación y la Corte revisen las condenas excedería el cronograma electoral del 2023.

"De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia"

La vicepresidenta compartió un video en sus redes sociales hace dos semanas en el que repasa las integraciones de las Cortes Supremas desde la renovación en 2003 hasta la actualidad, ejerciendo una fuerte crítica. Cabe recordar que un mes antes el máximo tribunal rechazó los pedidos de CFK para que el juicio sea anulado.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1549121912227389447 De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 1 pic.twitter.com/kHsIU1dvno — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

“Fue un fallo totalmente atípico. A la falta de argumentación jurídica y el lenguaje ofensivo utilizado -llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla-, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos, como un aval anticipado para la condena que, tal como dije el 1 de diciembre de 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada”, señala.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1549122095157755906 De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 2 pic.twitter.com/Lr56H9QBmo — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

El juicio

De esta manera se reiniciará el juicio por las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas licitadas por empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Entre esas irregularidades se destacan sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones arregladas y el pago total de las obras sin finalización.

En suma, a la vicepresidenta se la acusa de ser la cabeza por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Los otros acusados son Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.

image.png Sigue el juicio por las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas licitadas por empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, que vincula a CFK.

El juicio inició en mayo de 2019, a partir de una denuncia realizada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri a través del titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.