Las comerciantes que se oponen a los decks enviaron una nota a concejales

Ahora Mar del Plata accedió al descargo donde se reclama a los concejales el cese de las estructuras que promovió el programa "Comemos afuera".

"Hace unos días nos reunimos con el Sec. de Gobierno Bonifati a quien planteamos inquietudes y cuestionamos el Proyecto que se conocía por los medios. El Secretario nos prometió hacernos llegar el Proyecto y contactarnos en el Concejo Deliberante para dar a conocer nuestra opinión. Como ninguna de las dos cosas sucedió (la copia del Proyecto la obtuvimos por otra vía) y entendemos que la norma cuestionada puede avanzar en comisiones sin conocer nuestra posición, es que decidimos presentar este escrito para dejar constancia de algunos de los planteos principales", expresaron en la misiva.

Los comerciantes de mostraron "convencidos" de que existe "una amplia mayoría de vecinos, empleados y comerciantes que se oponen a la nueva norma".

La nota completa que enviaron a los concejales

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de vecinos, comerciantes, empleados y/o propietarios de esta ciudad de Mar del Plata con relación al Proyecto de Ordenanza para el “Programa Comemos Afuera” que ha tomado estado público por los medios y vecinos de esta ciudad.

Los abajo firmantes nos oponemos a dicho proyecto en base a los antecedentes y consideraciones que exponemos a continuación.

Con motivo de la pandemia COVID 19 que nos afectó a todos, se sancionaron normas de orden nacional, provincial y municipal con el fin de proteger la salud de los ciudadanos y tratando de sortear el problema económico que el aislamiento produjo en la mayoría de las actividades.

En ese origen y única razón, el Concejo Deliberante de la MGP sancionó la ordenanza 24859 el 25/9/20.

Art. 1° Créase en el ámbito del Partido de General Pueyrredón el programa municipal “Corredores Gastronómicos” tendiente a la reasignación y adaptación del uso del espacio público en el marco de la pandemia provocada por el virus COVID19.

La misma permite la ocupación de espacios al aire libre y públicos hasta marzo de 2021, prorrogable por un año y delega la Departamento Ejecutivo la definición de las disposiciones complementarias para su implementación.

El Departamento Ejecutivo sanciona el Decreto 1776/20 el 10/11/20

Lo funda, en sus VISTO y CONSIDERANDOS, exclusivamente en la emergencia COVID 19.

Es tan claro el sentido y la oportunidad de la norma que se establece

Art. 8 “Transitoriedad. El presente rige mientras lo amerite la situación sanitaria. Una vez que cese dicha necesidad, los lugares ocupados fuera de las áreas gastronómicas regulares deben volver a su estado original”

Hoy, la situación legal de los Corredores Gastronómicos, es que deben desalojar los espacios públicos ocupados al vencimiento de la ordenanza 24859 y Decreto 1776/20.

Observaciones al Decreto 1776/20

El mismo aprueba el Protocolo Comemos Afuera y Anexo donde se establecen las pautas para la ocupación del espacio público.

En ninguna de sus cláusulas y/o prototipos permite el techado de los decks y mucho menos le ayuda a cualquier ciudadano de buena fe a pensar que se podría autorizar un espacio cerrado para “comer afuera”.

Pero este no es el motivo de esta presentación. Suponemos que los organismos que establece nuestra Constitución Provincial funcionarán para controlar la ejecución y el respeto a las normas.

Lo que si queremos dejar absolutamente claro es que el PROYECTO DE ORDENANZA para crear en el ámbito del Partido de General Pueyrredón el Programa “Comemos Afuera” es UN NUEVO PROYECTO y como tal no puede ser fundado en el antecedente de la Ordenanza 24859 o sobre la base de una situación de hecho o de fuerza originado en los probables excesos cometidos por acción u omisión de las normas del Decreto Municipal 1776/20 y mucho menos no respetando el taxativo Art. 8

Suponemos que el DE velará por el cumplimiento de las normas y pedirá los desalojos correspondientes. No tendríamos que llegar a la fecha de vencimiento sin haber tomado los recaudos para efectivizar el cumplimiento de la norma, cayendo en incumplimientos de sus deberes o en situaciones que producirán enojos, sospechas y conflictos entre vecinos que en nada ayudan en este momento que a todos nos toca vivir.

Reiteramos entonces nuestra oposición y rechazo al proyecto de ordenanza que hemos tenido a la vista, cuya copia adjuntamos, y que sin fundamentar por los impulsores propone, entre otros puntos:

1) Delegar en el DE las funciones de autorizaciones para el uso del espacio público, las que siempre han sido propias del HCD

2) Decks cerrados y techados. Lo que ameritaría cambiar el nombre de Deck por local en la vía pública.

3) Delega el aseo de la adyacencia del local en el permisionario, obviando las obligaciones propias del Municipio y creando zonas de conflicto.

4) Incorpora un nuevo trámite ante colegios de profesionales de la estructura pública/privada con un novedoso sistema de autorización.

5) Crea una nueva tasa (impuesto)

6) No alega ni fundamenta ni relaciona en su articulado el cumplimiento de la normativa y leyes vigentes.

7) No establece el sistema licitatorio para la adjudicación de un espacio público

La ocupación del espacio público no es un tema novedoso ni fácil. Seguramente la historia dirá que es tan viejo como el inicio de la vida en comunidades. Pero si podríamos hacer un esfuerzo para comprender hoy cuales son las políticas y normas vigentes sobre la materia.

Políticamente debería observarse el Plan Estrátegico de la ciudad que tiene como idea fuerza y principal la de “preservar los espacios verdes”

Políticamente se deberían respetar las acciones de Estado que han sido transversales a los Gobiernos de turno como el Programa Calles para la Gente fundada en la metodología Gehl, y que se encuentra explicitada en el sitio Oficial de la MGP

Legalmente debemos respetar entre otras

1) El Código de Ordenamiento Territorial

2) La ley de iniciativas privadas para los espacios públicos y sus necesarias Audiencias.

3) Preservación de la polución visual que prohíbe el Dec 2051/2010 (cartelería)

4) La Transparencia. En ningún texto del Proyecto se habla de procesos licitatorios para la asignación de espacios públicos. Peor aún deja librado al arbitrio del DE la adjudicación de espacios (siempre fue competencia del Concejo) y no fija las pautas de la tasa que supuestamente pagarían los permisionarios en la Ordenanza Fiscal 2023.

5) La seguridad. Tenemos registrados muchos accidentes viales sobre los decks asentados en las calles. Dos esta semana. Por suerte ninguno fatal hasta la fecha.

6) La discriminación. Este punto es muy importante. Si lo que pretendemos es proyectar una ciudad para el futuro, pensemos cuanto tiempo demorarán muchas más actividades y/o vecinos en pedir igualdad ante la ley?. Quién le va a explicar a los manteros que el Gastronómico puede y él no?. Quién le va a impedir a un vecino armar un quincho en la puerta de su casa?. Pareciera que estemos pensando en salvar a algunos en los próximos meses. Un pensamiento de cortísimo plazo para una ciudad única en el mundo.

Suponemos habrá otras normas para considerar y/o analizar pero confiamos que Uds. en su carácter de funcionarios y/o representantes de la ciudadanía cuidarán de observar y hacer respetar.

Nadie puede negarse a debatir lo mejor para la ciudad y su gente. Podemos estar equivocados. Pero hay un tema SUSTANCIAL para esta sociedad que vivimos. El respeto a las normas, la transparencia y la seguridad es la herramienta que tenemos para convivir en una ciudad civilizada y que se muestra al mundo de esa forma.

No tenemos ninguna duda que la apertura al comercio para la ocupación del espacio público transformará a esta ciudad, comparable únicamente con otras ciudades de los países más desarrollados del mundo y orgullo de los argentinos, en un conglomerado urbano donde no se respetará el espacio común y destruirá nuestra principal fuente de ingresos: el Turismo

Es muy importante destacar también que los vecinos han denunciado escuchar gritos de peleas y/o tumultos en los decks. Los que provocan estos hechos, incluido abusos, encontrarán en esos lugares cerrados a cielo abierto un lugar propicio para esos delitos.

Finalmente queremos debatir el argumento más reiterado por los funcionarios que impulsan el Proyecto. Los puestos de trabajo.

Quién puede negar la agobiante situación que la desocupación y el empleo en negro produce para nuestros trabajadores. Nosotros tampoco.

Hace años que todos, políticos, jueces, dirigentes sindicales, empresarios y profesionales sabemos con certeza cuales son las causas del desempleo y los bajos salarios, Pero hay una cuota muy grande de hipocresía y lobby para buscar vericuetos y “salvarnos” en forma personal o sectorial dejando de lado el interés de los trabajadores.

Y ese “silencio” se agrava con los ciudadanos que tampoco queremos exponernos en forma individual por una denuncia a la maraña de inspecciones, controles, regulaciones, leyes, impuestos al trabajo, etc. que empobrecen a los trabajadores. Se teme que esas denuncias puedan resultar en una represalia de los sectores conservadores del statu quo.

De este problema están excluidas las Grandes Empresas que tienen un ejército de profesionales y situaciones monopólicas que les permite trasladar a los precios cualquier costo de las regulaciones y gravámenes salariales e impositivas.

Estamos hablando del universo PYME que genera el 70 % del empleo privado en la argentina y al cual “supuestamente” está dirigido este Proyecto.

Ningún proyecto individual lo va a resolver, es más, sólo prolongará la agonía.

El problema de la desocupación y el empleo es sencillo: sin vulnerar ningún derecho de los trabajadores se debe terminar la industria del juicio laboral y desgravar los salarios, ya sea por aportes, contribuciones, tasas, etc. No puede ser que todos los meses estos impuestos tasas, etc. le resten al esfuerzo de los trabajadores casi la mitad de lo que los empleadores destinan al rubro sueldos. La desgravación impositiva de los salarios y el fin del cuco de dejar nuestras pymes y el esfuerzo de toda la vida en un juicio laboral, hará explotar la economía, se crearán puestos de trabajo y aumentará el salario real.

Hay 700.000 pymes en el país y muchas miles de ellas en Mar del Plata, que si tuvieran la seguridad de no dejar el esfuerzo de muchos años en un tribunal y con trabajadores a los que podamos pagarles mejor, vía ahorro de impuestos, muchos, pero muchos de los 400 mil millones de dólares que tenemos guardados los argentinos, y que TODOS conocemos, aparecerán en la economía y no necesitaremos mendigar préstamos internacionales o pequeñas inversiones de monopolios extranjeros que tanto nos cuestan.

Invitamos a los Concejales y a los Secretarios a abandonar este perjudicial, ilegal y diminuto proyecto de distracción y sumar su tiempo en la verdadera defensa de todos los trabajadores.

Solicitamos:

1) Se dictamine sobre la legalidad o no del Proyecto observando toda la normativa vigente.

2) Se defina Políticamente la inconveniencia para la ciudad del Programa Comemos Afuera