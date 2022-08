Las compras de dólar ahorro crecieron 140% en el último año

La venta de dólares a personas físicas aumentó 140% en junio respecto al mismo mes del año pasado. Durante el último mes, unos 885.000 argentinos demandaron dólaresal precio "ahorro" o "solidario". El total ascendió a u$s 577 millones, contra los u$s 241 millones entregados un año atrás, según datos del Informe de Evolución del Mercado de Cambios del Banco Central (BCRA). De ese total, u$s375 millones se destinaron para atender gastos con tarjetas por consumos con proveedores no residentes, un 17% por encima del dato del mes anterior, y u$s157 millones fueron para atesoramiento, un 21% superior a mayo.