Las duras críticas del intendente Néstor Grindetti al Gobierno

Leer también: Las nuevas medidas económicas anunciadas por Silvina Batakis

image.png

“Batakis en una semana no hizo nada ni dio indicios de lo que va a hacer (...) La duda es si cuando haya un anuncio de Batakis le va a gustar a la vicepresidenta o no. Hoy lo más grave es la inflación. Está generando pobres que tienen trabajo y eso hay que atacarlo rápido. Estamos esperando ver qué hacen con el gasto público y las tarifas. No hay un plan para discutirlo. Es puro relato”, explicó el intendente de Lanús, en declaraciones a la periodista Romina Manguel en FM Milenium.

El intendente de Lanús detalló que en su ciudad se percibe un aumento en la pobreza, independientemente de la estabilidad en el empleo, por lo que le pidió a Batakis una reunión en los próximos días.

“En Lanús tenés un grupo social que está en una pobreza extrema asistida por los planes y los comedores, pero ahora se agregan vecinos que teniendo trabajo son una clase media empobrecida (...) Un médico municipal gana 60, 70 mil pesos, está por debajo de la línea de pobreza”, advirtió.

image.png Néstor Grindetti, intendente de Lanús.

A su vez, el dirigente deJuntos por el Cambio no perdió la oportunidad para volver a criticar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien acusó de buscar políticas económicas similares a las que implementa Nicolás Maduro en Venezuela.

“Es desesperante que no están haciendo absolutamente nada y todo sigue empeorando. La vicepresidenta puede estar haciendo esto por una cuestión ideológica, quiere ir hacia Venezuela. La ministra no veo que tenga esa ideología, tal vez esta semana nos presente algo, y qué va a decir la vicepresidenta”, aseguró.

Grindetti se mostró optimista con la figura de su amigo Mauricio Macri y destacó la importancia de “mantener la unidad en la alianza” de cara a las elecciones del 2023.

Además, dio indicios sobre sus ambiciones de cara a los próximos comicios: “Me gustaría ser gobernador, pero hoy no estoy trabajando para eso. Acá no hay una guerra fratricida para ver si es uno o el otro, que es lo que está pasando en el oficialismo”. dijo.

“A Ritondo le gustaría ser gobernador, a mi también, Jorge Macri quiere ser intendente, pero no es el momento de trabajar en una candidatura personal”, completó Néstor Grindetti.

En tanto, el intendente criticó que el gabinete de Axel Kicillof no hizo nada por su municipio hasta la llegada de Martín Insaurralde a la Jefatura de Gabinete de la Provincia y auguró un futuro inmediato preocupante para la Argentina. “Veo que no hay plan. No sé si esto termina con una crisis política que genera un adelantamiento de elecciones o los siguen llenando con la barriga. No sé qué puede ocurrir. Así vamos a los caños”, sentenció.