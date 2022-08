Las repercusiones del rechazo de Edinson Cavani a Boca Jrs

Recordemos que con el Mundial de Qatar en noviembre de este año, Cavani habría dado prioridad a jugar en Boca Juniors con el fin de ponerse en forma para ésta máxima cita futbolística. El atacante del la selección uruguaya viene de jugar la temporada pasada en el Manchester United de Inglaterra, en lo que resulto ser una suerte de decepción tanto para el club como para él, el primero no llegando a clasificar a la Champions League y el segundo sumando pocos minutos en los "Red Devils". En su carrera, el jugador paso por clubes como el Danubio de Uruguay, Palermo y Napoli, ambos en Italia, y el París Saint-Germain en Francia.

Como es de suponerse, este resultado derivó en varias burlas a través de las redes sociales. Sin embargo, quien también aprovecho para dejar un mensaje fue Mario Pergolini, exvicepresidente primero de Boca Juniors, apuntando contra el Consejo de Fútbol que lidera Riquelme. Cabe destacar que renunció a su cargo en el club por desacuerdos con éste último sobre el manejo de las redes sociales institucionales.

En su cuenta de Instagram, Pergolini publicó una historia que decía: “¿Cuánto humo, no? En fin, las buenas ya van a venir”.

image.png El posteo critico de Pergolini contra el Consejo de Futbol de Riquelme tras el rechazo de Cavani a Boca Jrs.

Esta no es la única vez que el conductor y empresario se mostró critico hacia la gestión actual de Boca Juniors. Hace unos días, en ocasión de la derrota 3 a 0 contra Patronato dijo “¿Vos te quejas de tu defensa? ¿Alguien quiere hablar de Zambrano?”. Luego, al ser interrogado sobre el desempeño de la nueva incorporación, Rodrigo Roncaglia, comentó “¿Roncaglia? No, no juega, es una forma de decir, Roncaglia juega porque es amigo de Riquelme, sino no tiene sentido que esté jugando en la Primera de Boca”. Además, en otra ocasión publico otra historia que decía “que Jebús nos ayude”, en referencia a Los Simpson.

Por otro lado, este lunes al mediodía apareció un pasacalles en Ezeiza frente al predio de Boca Juniors que decía: “Román, siempre de tu lado. Periodismo y oposición, sabemos lo que quieren!!”, firmado por el Movimiento Lealtad Azul y Oro. Esto es similar al pasacalles que se montó cerca de la Bombonera durante la discusión por la renovación de Agustín Rossi, que decía “Román, ni el periodismo, ni la gente, ni 'nadie' va a cambiar este sentimiento. Gracias por volver”, esta vez sin firma.

image.png El pasacalles dirigido a Riquelme del lunes al mediodía.

Así pues, con la puja por la renovación de Rossi, en la cual los simpatizantes del club se encuentran divididos mientras Boca Juniors y el arquero se muestran inflexibles en las negociaciones (sumado a que se confirmó hoy la llegada de Sergio "Chiquito" Romero al equipo), y la negativa tanto de Arturo Vidal para unirse al equipo como ahora la situación con Edinson Cavani, hacen que el Consejo de Fútbol, integrado por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna y liderado por Riquelme, vuelva a quedar en el centro de los comentarios y opiniones, algunos defendiendo su forma de actuar y otros mostrándose muy críticos.