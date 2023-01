Las ventas en comercios de Mar del Plata aumentaron 2,9% en diciembre

“Luego de tres meses de caída de ventas en el comercio minorista de la ciudad, en diciembre se logró revertir esa tendencia. Y por las expectativas del sector comercial para los próximos meses esperamos se logremos revertir definitivamente” indicó el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

Una consideración especial merece el capítulo “promociones bancarias”, destacando en particular la participación en los comercios barriales y de cercanía del Banco de la Provincia de Buenos Aires con la Cuenta DNI que viene desde hace meses impulsando las ventas con descuentos absorbidos por el banco.

“El incremento de las ventas de diciembre lo relaciono con la promoción de tarjetas de Banco Provincia” indicó una comerciante de indumentaria femenina del Centro Comercial Alberti, frase refrendada por un comercio dedicado a la regalería y bazar del Centro Comercial Güemes, quien en referencia a las promociones bancarias afirmó: “Diciembre fue muy bueno por la promoción del Banco Provincia. Considero que los comerciantes que entramos en esa promoción vendimos muchísimo más que los que no. Hay muchos clientes que si no están las promociones de los bancos no compran.”

Respecto a las proyecciones para los siguientes seis meses, donde se analizaron las variables ventas y empleo, el 39,7% contestó que considera que aumentarán, el 42,7% que se mantendrán sin cambios, y mientras que el 17,6% considera que disminuirán. Particularmente con respecto al próximo mes de febrero, el 60,3% de los comerciantes indicaron que consideran que sus ventas aumentarán, frente al restante 39,7% que opinan que disminuirán.

En cuanto a las decisiones sobre la variación de personal para el próximo semestre, el 83,8% indicó que mantendrá su plantilla sin variaciones, mientras que el 10,3% considera que aumentará, y el restante 5,9% contestó que disminuirán.

Otro ítem relevado responde al incremento de inversiones en las actividades comerciales para el próximo bimestre. Ante este requerimiento solamente el 22,1% manifestó que si las hará, ante el 72,1% dijo que no planea hacerlas y el 5,8% que indicó estar evaluándolas.

La muestra del relevamiento estuvo conformada por comercios de los rubros: alimentos y bebidas; artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; farmacias; perfumerías y cosmético; textil blanco y ropa de cama, mueblerías; construcción y ferreterías; gomerías y repuestos, entre otros.