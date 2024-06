Le cambiaba los pañales a su hija con discapacidad en el auto y le robaron la silla que ella necesita para poder movilizarse

image.png

"Cuando fui a buscar la silla ya no estaba. Estuve 4 minutos adentro del auto mientras cambiaba a mi hija y no me percaté de nada. Pregunté en los negocios y tampoco vieron nada", contó Hernán Molina.

"En la parte de abajo de la silla había medicación muy importante que mi hija necesita tomar y eso es lo que más preocupa. Los medicamentos los provee la obra social, pero el problema es el tiempo que demoran. Mientras tanto ella se queda sin la medicación.

Según el estimó el padre, la silla que le robaron cuesta unos 500 mil pesos. "Mi hija no camina y necesita todo el día la silla. Tengo confianza en que va a aparecer", dijo.

image.png

"El establecimiento educativo donde asiste mi hija tiene una silla para prestarle y la vamos piloteando hasta que podamos conseguir otra", agregó.

Quienes hayan visto el robo o tengan datos sobre dónde puede estar la silla robada deben comunicarse al 223-5408561.