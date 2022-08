Leo Bagnato: "Nuestro mayor orgullo es generar empleo y ser innovadores en la construcción"

Bagnato disertó frente a unas 500 personas que se dieron cita en la Expo Real Estate en el Hotel Hilton Buenos Aires de Puerto Madero. El empresario marplatense habló del presente y futuro de su compañía, en plena expansión internacional con un nuevo modelo de inversiones en los Estados Unidos, serán el central de su disertación, a lo cual sumará los desarrollos inmobiliarios que la compañía posee en la Argentina.

“Pasamos de tener 30 empleados cuando arrancamos y ahora tenemos 300 empleos directos y mi mayor orgullo es generar empleo en una zona con los mas altos índices de desempleo de la Argentina“ explicó Leo Bagnato a AHORA.

La figura de Leo Bagnato está asociada a Mar del Plata desde hace décadas. Con la llegada de su abuelo oriundo de Italia, su familia pasó por distintas actividades hasta llegar a la que posicionó al apellido en boca de todos: Tejidos Bagnato. La empresa de sweaters fue un emblema de la ciudad hasta que la crisis de los 90 dio por terminado el negocio.

Sin embargo, esto no detuvo a los padres de Leo que reconvirtieron su capital en un emprendimiento llamado "La Serranita", un complejo turístico ubicado en las cercanías de Sierra de los Padres. "Allí tuve mi primer contacto directo con la construcción y es esa historia la que me llevó a California donde me profesionalicé en todo lo referido al desarrollo inmobiliario al lado de los mejores del mundo. Para cuando regresé a la Argentina supe que eso es lo que iba a hacer el resto de mi vida, ser un emprendedor apasionado", contó Leo Bagnato a AHORA.

Bagnato comentó: ”Con Developer Hotels llevamos vendidas más de 600 habitaciones nuestros cuatro hoteles en Orlando, Florida y estamos promocionando el quinto establecimiento cuyo valor de preventa por tiempo limitado capta la atención de inversionistas acá en esta exposición” y explicó que se trata de una novedosa propuesta de negocios, al adquirir una o más habitaciones, esa persona se transforma en propietario directa en los Estados Unidos, obteniendo además de una renta del 8% anual en dólares, el derecho de uso durante 4 semanas al año y una capitalización mínima de un 25% al momento de la venta del inmueble, porcentaje que se sumará al interés ya obtenido”.

Con más de 12 años de trayectoria en el mercado, Grupo Developer ha desarrollado una serie de empresas bajo su marca paraguas que son sinónimo de calidad y excelencia. Así es como cuentan con su propio estudio de arquitectura, constructora y administradora siendo sus 14 edificios y 2 barrios privados premium, testigos de la más alta calidad constructiva.

Sobre el trabajo en Mar del Plata, explicó: “Precisamente con el avance de las obras de Developer Aqua, nuestro nuevo barrio con un set de amenities único en la región, estamos llevando adelante la obra hidráulica más importante que tiene Mar del Plata, con la construcción de una inmensa laguna de aguas cristalinas con el respaldo internacional de Crystal Lagoons, algo muy innovador en la zona” manifestó Leo Baganato a AHORA.

También destacó que “Chile es una gran puerta para nosotros y agradecemos haber ingresado con varias operaciones ya realizadas desde nuestra web y redes sociales, a lo que se suma un gran equipo de ventas. La apertura de estas oficinas nos genera tanto la oportunidad de expansión como el compromiso a largo plazo con el equipo local y que chilenos que están buscando diversificar sus inversiones encuentren en nosotros la mejor alternativa”.