Líneas de colectivos reducen su frecuencia en reclamo a mejores subsidios

La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresario del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A), determinaron la medida de fuerza para exigir al Gobierno nacional que los subsidios hasta ahora percibidos no son suficientes, en un contexto de alta inflación en insumos como el combustible.

colectivo.jpg

A través de un comunicado, las entidades argumentaron que la reducción del servicio se produce "ante el considerable atraso verificado en la acreditación de los fondos de las compensaciones tarifarias correspondientes a los mayores costos incurridos durante el año en curso".

Según le explicaron fuentes de las cámaras al sitio Infobae, "el atraso de las compensaciones que está pagando el Estado produce que las empresas no tengan los recursos como para poder afrontar los servicio normalmente", sobre todo dado que "el principal insumo, que es el combustible, si no se paga previamente no se recibe".

El comunicado de las entidades de transporte también dice: "Las empresas llevan afrontados gastos correspondientes a mayores costos del primer semestre por un valor total equivalente a las compensaciones de un mes completo, en virtud de lo cual se informa que con el objeto de no interrumpir totalmente las prestaciones y compatibilizarlas con los recursos económicos disponibles, a partir de mañana martes 19 de julio, a las 00:00 horas se prestarán los servicios con el 50 % de la frecuencia normal y habitual".

colectivo.jpg

Además, pide “disculpas al público por los inconvenientes que pudieran producirse”, pero justificaron la medida al señalar que “la racionalización tiene como objetivo evitar la paralización total de las prestaciones”.

Esta mañana, José Troilo, presidente de la Cámara de Auto transporte de Pasajeros, reconoció que sin subsidios, "el boleto de colectivo debería estar 150 pesos"

Líneas afectadas

Las líneas afectadas por la medida gremial son:

622, 628, 218, 284, 325, 378, 203, 910, 915, 49, 97, 126, 37, 524, 193, 86, 522, 527, 518, 53, 464, 463, 462, 320, 461, 303, 443, 244, 390, 302, 503, 506 A, 501, 95, 29, 105, 166, 236, 269, 395, 441, 443, 504, 634, 64, 306, 179, 914, 630, 180, 315, 440, 740, 291, 520, 228 F, 509, 114, 129, 143, 61, 62, 88, 502, 47, 118, 154, 45, 707, 333, 407, 437, 318, 295, 721, 59, 160, 620, 382, 911, 912, 350, 355, 313, 511, 501, 124, 80, 39, 102, 15, 2, 93, 4, 33, 621, 205, 185, 96, 123, 501, 500, 288, 311, 312, 329, 422, 328, 70, 501, 502, 503, 248 C, 351, 338, 406, 181, 46, 543, 544, 541, 561, 562, 549.