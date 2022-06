"Listas abiertas": Un casting para que personas sin antecedentes en política refresquen la imagen del PRO

Con esta propuesta se buscará transmitir un mensaje de “renovación” y apertura del partido en una nueva etapa. El jefe de Gobierno porteño presentó la convocatoria esta tarde en un salón de Palermo junto con Emmanuel Ferrario, el titular de la Legislatura porteña.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1539648330623438848 Tenemos un proyecto para transformar la forma de hacer política en la Ciudad. Seguí mis redes hoy a la noche y enterate de qué se trata. pic.twitter.com/YMg4ThlmLB — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 22, 2022

Ya aparecieron en la Ciudad carteles con la inscripción "¿Te votarías?".

Los requisitos:

El primer requisito para participar de este "casting" es no haber sido nunca candidato ni funcionario. También que las personas no hayan sido condenados, como si rigiera la ley de "ficha limpia". Dentro de dos meses, los postulantes registrados arrancarán un “proceso de selección” que incluirá distintos momentos, desde la etapa de "compromiso" (tendrán que afiliarse al PRO y participar de actividades), charlas para expresar sus ideas y luego entrevistas telefónicas y presenciales.

En una primera selección quedarán 200 personas que ingresarán a la escuela de dirigentes, en marzo del año próximo, y luego 34 para integrar las listas de legisladores y comuneros porteños. Esos 34 candidatos estarán cuatro en la lista de legisladores porteños (uno del 1 al 10, otro del 11 al 20, otro del 21 al 30 y uno suplente) y dos por cada una de las 15 comunas, uno en los primeros cinco lugares y otro como suplente.

image.png

Desde hace unas semanas, Macri comenzó a reclamar con insistencia “recuperar la identidad” de los orígenes del PRO y “representar el cambio”. “El PRO vino a cambiar el sistema, al que no le gusta tiene que entender que ése es el origen de nuestro espacio y no podemos permitir que el status quo nos gane”, exigió el ex presidente en un discurso desde Florida, donde había viajado para exponer en una universidad.

Hace un mes, a pedido del ex presidente, el consultor Guillermo Raffo dio una charla para referentes del PRO con consejos en la misma dirección. “Dejó una mirada interesante, desde afuera, sobre lo que debemos representar. Ahora somos una estructura con dos décadas en la política y de alguna manera tenemos que reinventarnos”.

“Es nuestra idea de la renovación de la política. Está en el GEN del PRO desde hace 20 años y es fundamental poder revigorizar eso de nuestros orígenes. La clave es que el proceso nos permita identificar a aquellos que estén alineados con nuestra identidad y valores”, dijo Ferrario a este diario sobre las "listas abiertas".

No todos en el PRO están convencidos de la propuesta.

“Falta mucho para la elección. Hoy es tiempo de ideas, de valores, de proponer. No de candidaturas, ni propias ni ajenas. Nosotros pensamos en los problemas y las soluciones de los argentinos. Nuestra preocupación son las listas de precios del supermercado”, cuestionó Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich.

"Estamos en contra de la forma en que se presentó el proyecto. No se le dio la oportunidad a los miembros del PRO de la Ciudad de debatirlo. Muchos no sabíamos. ¿Cómo se va a realizar la selección? ¿Cómo va a ser la utilización de los datos de las personas?", se sumó a las críticas Juan Pablo Arenaza, legislador porteño también alineado con la titular del PRO. "Estamos en contra de la utilización de los recursos de la Ciudad para un proyecto meramente político y que no tiene nada que ver con la gestión". agregó.