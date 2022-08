Lo contrataron como taxista, chocó en su primer viaje y desapareció

El choque ocurrió el 30 de julio pasado. El hombre había sido contratado por tener los papeles en regla y documentación que lo habilitaba para manejar un taxi. Tras del brutal accidente, llamó a Claudia, la mujer que administra el taxi, y dio una versión sobre un supuesto robo que había sufrido. Sin embargo, descubrieron que era mentira. Al intentar contactarlo de nuevo, no volvió a aparecer.

“Habían pasado 31 minutos de trabajo, ni siquiera una hora. Acá hay dos responsables: el chofer por la maniobra imprudente y la Municipalidad por dar licencias a gente que no es proba en la materia. Él tenía los papeles en regla, autorizados por el municipio”, expresó Claudia en Ahora Noticias.

Tras el choque, el taxista “llamó por WhatsApp diciendo que quedó atrapado dentro del vehículo”. Tal como luego comprobaron las cámaras de seguridad de la zona, cruzó Vértiz cuando circulaba por Cerrito y se incrustó, como venía, debajo de un camión de pescado que estaba estacionado, abandonado en la vía pública.

“Dijo que lo habían querido asaltar motochorros y le dispararon”, contó la mujer. Pero la investigación arrojó que se trataba de una falsa denuncia.

El seguro no cubre los gastos de la reparación de daños. “En General Pueyrredon, el trasporte no tiene seguro contra todo riesgo, solo cubren siniestros totales. En este caso, no lo cubren por la imprudencia del conductor. No fue una colisión entre dos vehículos, si no por irresponsabilidad de quien manejaba”, afirmó Claudia.

Ella y su hijo trataron de localizar al chofer en el domicilio registrado en los documentos y en la empresa Taxipuerto, pero no lo encontraron. Declaró un domicilio en un edificio frente al Hotel Provincia, pero no especificó el piso ni el departamento. Así también figura en el DNI.

“La comisaría mando tres móviles y no los recibió, está desaparecido. El día del choque fue al hospital, le dieron el alta y no volvió a contactarse. Nosotros fuimos hasta el HIGA pero ya no estaba”, agregó.

El hombre había trabajado en Remicoop y tenía todos los papeles en regla, “por eso fue contratado”. “Preguntamos por él y nadie nos supo decir nada. La dueña de la licencia es una mujer de 85 años y yo soy discapacitada. Dependemos de ese taxi y dejó a dos familias desamparadas”, lamentó.