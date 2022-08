Los duros pronósticos de Ricardo López Murphy sobre la economía

"Puede llevar a una explosión. Por supuesto que la falta de dólares como la inflación son síntomas que se deben al descalabro que hicieron en materia fiscal y monetaria. Si usted no tiene reservas, los países entran en un riesgo de colapso", afirmó López Murphy en una entrevista.

Paralelamente, el diputado clasificó a la situación del país como "muy delicada", ya que no hay reservas ni presupuesto, y con "un descalabro en la situación fiscal y en los factores externos".

"No hay espacio para seguir paveando. La tragedia desde diciembre de 2019 es que habiendo recibido cuentas fiscales relativamente en orden, y cuentas externas y reservas abundantes dilapidaran todo eso en un plan demagógico e irresponsable como lo hicieron. Cuanto antes eso se corrija, será mejor para nuestra comunidad y para la República. Si tienen uña de guitarrero o no, lo veremos en las próximas semanas", dijo además López Murphy, mostrándose crítico ante la política económica de la gestión del Frente de Todos.

image.png López Murphy considera que las reservas del BCRA son mínimas.

"Hemos tenido circunstancias excepcionales de precios internacionales, en esas condiciones la Argentina debería estar viviendo una euforia. Tenemos a nuestros vecinos en una situación de recuperación, muy sana, nunca tuvimos crisis cuando los precios eran buenos. Esta vez es como si fuéramos dueños de un Hotel en Mar del Plata y en enero tiene déficit, qué le queda para abril", continuó el exministro de Economía.

Además, siguiendo sobre este tema, agregó: "Si nosotros en circunstancias excepcionales no podemos acumular las mínimas reservas... Tenemos el 1% de lo que necesitamos, vivimos todos los días angustiadísimos. No es sano, y no veo forma de ganar reservas que no sea de la manera que lo debemos hacer, exportando más e importando menos servicios. Recibir mucho turismo y no salir a pavear, porque deja de subsidiar los tipos de cambios correspondiente".

image.png Gabriel Rubinstein, a quien Ricardo López Murphy le desea suerte en su nueva designación.

Por otra parte, el diputado también dio su opinión sobre Gabriel Rubinstein, quien fue nombrado hace poco secretario de Programación Económica por el ministro de Economía, Sergio Massa. "Es un hombre preparado. Enfrenta dificultades enormes: primero el descalabro fiscal, cambiario y monetario; segundo, rehacer el programa con los organismos multilaterales; tercero, presentar el presupuesto; cuarto, hacer las correcciones que no se pueden prorrogar más y explicarle a la población por qué se cometieron tantos entuertos y disparates y por qué hay que hacer tantas correcciones. Ojalá tenga buena suerte", expresó el funcionario.

Por último, López Murphy explicó que la Argentina no puede colocar más deuda pública, por lo cual "la única manera es que se venda más y se compre menos, y eso se hace con una política fiscal ordenada, y si no hay una política fiscal ordenada y se devalúa vamos a ir a parar al demonio. Si hace la corrección se mantiene firme".