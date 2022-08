Los gremios del puerto vuelven a la carga por un aumento salarial

Los principales gremios se reunieron este jueves en la Asociación de Capitanes de Pesca para consensuar propuestas frente a la inflación.

"El puerto está funcionando, pero lo que no funciona es la ecuación salarial", dijo Pablo Trueba, del Simape. "La paritaria está abierta y las cámaras empresarias ya saben que en septiembre vamos a volver a la carga para lograr un aumento salarial acorde", señaló.

"Nuestro salario se compone de dos partes: la producción, que está atada al dólar, y los básicos atados al peso. Hoy el dólar no tiene un valor real. Pero no se discute esa parte de la producción porque está dolarizada. Es un dólar pesificado y no se mueve. Queremos discutir la parte dolarizada y achicar los plazos a tres meses para reclamar los aumentos salariales. La idea es por lo menos no perder frente a la inflación", explicó Trueba.

En la misma línea, Elio Mansilla, de Capitanes de Pesca, sostuvo que "la intención es trabajar en comunión con este frente marítimo y portuario para tener una idea unificada de los reclamos sobre las paritarias". Y apuntó: "Estamos organizándonos para hacer ese reclamo trimestralmente porque no tenemos precisiones sobre las proyecciones de la inflación".

Por su parte, Carlos Mezzamico, de Supa, dijo: "Tenemos que estar todos los gremios del puerto juntos para pelear y arreglar los problemas de los compañeros y que no pierdan tanto poder adquisitivo".