Los mensajes filtrados entre Carrió y Morales que inquietan a la oposición

"Sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio", le dijo Morales a la exdiputada a través del chat. Los mensajes fueron enviados el miércoles pasado, mientras Carrió dice que no los vio hasta el domingo por la noche, cuando fueron publicados por los medios.

Recordemos que la dirigente política denunció públicamente la semana pasada que existen acuerdos subterráneos entre miembros de la coalición con Sergio Massa, quien ya ocupa el puesto de ministro de Economía y en estos días complementará los anuncios que realizo hace más de dos semanas. Así pues, las palabras de Morales son una suerte de réplica al verse acusado de sostener vínculos con Massa. "Hola Lilita. Vos no sos más decente que yo", abre el gobernador el chat. Luego afirma: "No vas a manchar mi nombre ni mi gestión que es transparente y transformadora. No te lo permito".

Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot fueron otros de los apuntados por Elisa Carrió.

“Lo que dije fue preventivo. Les estoy diciendo a los que estén cerca que se separen. "Estoy salvando a Juntos por el Cambio porque Massa quiere darnos el abrazo de oso y, si le llega a ir mal y se hunde, va a terminar llevándose con él la mitad de Juntos por el Cambio”, declaró Carrió al ser consultada por la situación.

image.png Los mensajes que le mandó Gerardo Morales a Elisa Carrió luego que ésta lo acuse de mantener vínculos con Massa.

“Morales me explicó todo y valoro lo que hace con el litio, estoy encantada. No lo acusé de corrupción. Pero si no decía que él también es amigo de Massa lo estaba ocultando. También valoro y reivindico su accionar ante la corrupción y la violencia de Milagro Sala”, comentó.

“A Gerardo lo conozco hace más de 25 años. Se enoja y dice cualquier cosa, pero creo que es porque duerme mal”, agregó Carrió haciendo referencia a la bebe que Morales tuvo hace casi un año. También dijo: “Si algo no soy es Cristina Kirchner, porque yo no quiero romper Juntos por el Cambio, quiero la unidad, pero tiene que ser sobre la base del panrepublicanismo, no del panperonismo”.

Así también, a través de Twitter, se refirió a aquellos que especulaban con la ruptura de la coalición como "imbéciles". “Yo no voy a ser cómplice en nombre de la unidad, pero es importante que las cosas se digan ahora. En política no hay muchos que sean más tiempistas que yo”, concluyó.