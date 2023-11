Luego de la demolición en el teatro ReFaSi habló su dueño: “Jamás permitiría que alguien pueda tener un accidente”

JUDICIALES Video: demuelen una construcción no autorizada en el teatro ReFaSi

En principio denunció: “Las manifestaciones vertidas por el administrador del edificio hacen que tenga que hablar al respecto. Soy una persona de bien y honesta. Sostengo esta sala histórica de Mar del Plata de manera independiente, soy santiagueño y definiendo la cultura marplatense c omo muchos no lo hacen”.

Asimismo, remarco que “jamás permitiría que alguien pueda tener un accidente” y explicó que esos camarines en los balcones no fueron realizados por él: “Los construyeron luego de una asamblea de la administración del consorció de los años 80. Compré todo correctamente, tengo el título de propiedad que pongo a disposición.

Por último, mencionó: “Lucho constantemente contra estos fantasmas que dan vueltas para quedarse con las propiedades. Venimos pelando hace años con esta administración, actualmente no tenemos luz en el teatro, ni alarma de seguridad, no nos han avisado de este corte. Pago expensas de casi 400 mil pesos por mes y no limpian ni la vereda”.

Y agregó: “Tenemos que unirnos para defender la historia y la cultura de Mar del Plata. No debemos dejarnos avasallar por aquellos que quieren hacer las cosas de mala manera”.