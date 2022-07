Luis D' Elia: "Estamos muy lejos de la Argentina de 2001 que tenía 23% de desocupados y ni un plan social"

En una entrevista con Ahora Mar del Plata, dijo que "Alberto y Cristina se están escuchando mutuamente". Y agregó: "El sábado a la tarde la pasaron juntos caminando y conversando. El destino político de ambos está indefectiblemente unido".

D'Elía contó que participó del acto como un gesto de apoyo al Presidente, en medio de la crisis económica. "Es un momento en que el poder real acecha la democracia de los argentinos. Decidimos estar al lado de Alberto en un momento complejo. Tuvimos un momento de turbulencia política que lo estamos pagando en lo económico", sostuvo.

Pese a la incertidumbre por el dólar, el dirigente social buscó llevar tranquilidad. "Estamos muy lejos de esa Argentina de hace 21 años donde teníamos 23% de desocupados y ni un plan social. Tenemos 22 millones de argentinos que reciben algo del Estado y un 7% de desocupados", indicó.

Por último, D'Elia habló sobre Cristina y la definió como "uno de los mejores cuadros que tiene América Latina". No me exime que no tenga a veces diferencias con ella. Cuando las tengo, las digo. Política internacional y alineamiento interno.