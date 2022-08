Macri 2023: candidato a Presidente de la Nación, a Jefe de Gobierno o Vocal de Boca Juniors

Esta situación antecedió a lo ocurrido esta semana donde Macri comenzó a visitar a algunos intendentes del PRO en el conurbano bonaerense. Es lo que algunos analistas políticos llaman “el comienzo del segundo tiempo de Mauricio Macri” en alusión a su libro y sus ganas de volver a ser un jugador importante en las elecciones del 2023.

Esas frases fueron lanzadas por Macri en una recordada conferencia de prensa el 15 de agosto de ese año donde explicaba lo que podía venir en caso que las presidenciales las ganara el candidato del Frente de Todos Alberto Fernández. Las sorpresivas apariciones públicas del ex presidente Mauricio Macri han puesto en guardia no solo a los dirigentes del Frente de Todos sino también a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio.

“Es tremendo lo que puede pasar. Se los dije siempre, y no podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el final de la Argentina” manifestó en aquella conferencia de prensa luego de perder por amplio margen en las PASO de agosto de 2019. Además Macri siempre destaca una frase frente a sus principales colaboradores. “Todos me atacaron por lo que dije esa conferencia luego de perder las PASO y hasta algunos me obligaron a pedir perdón pero tres años después veo que no me equivoque y todo lo que dije sucedió”.

El ex presidente esta semana volvió a criticar al gobierno y al sindicalismo y la semana anterior participó en reuniones en Rosario de la Fundación Libertad y en Mar del Plata con la Fundación Pensar. Sus principales críticas fueron contra Roberto Baradel el líder del Suteba, el gremio docente de la provincia de Bs As y Pablo Biro el presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y además calificó al actual gobierno como “un verdadero ejército de demolición” y prometió un triunfo de la alianza Juntos Por el Cambio en 2023. La gran duda en el mundo empresarial y en el mercado financiero es si Macri finalmente decidirá ser candidato o el gran elector.

El futuro político de Macri de cara al 2023

Al respecto hay hay que señalar que en los últimos días comenzó a circular un fuerte rumor que sale del entorno cercano a Macri quien estaría analizando la posibilidad de presentarse como candidato a Jefe de Gobierno en la Capital Federal un distrito que gobernó entre el 2007 y fines del 2015 cuando le ganó las elecciones presidenciales a Daniel Scioli, el candidato del Frente de Todos.

Esta sería una de las alternativas con las que podría lograr dos objetivos a la vez. El primero limpiar el camino para que Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich sean los presidenciables del PRO. El otro tratar de impedir que el senador radical Martin Lousteau, quien es el mejor posicionado en las encuestas, sea el próximo Jefe de Gobierno porteño. En ese aspecto varios dirigentes del PRO están de acuerdo con la idea de no perder el bastión más importante que cimentó el poder nacional del PRO que es la Capital Federal.

En caso que Macri deseche esas alternativas desde fuentes cercanas al PRO sostienen que los que están en carrera para competirle al ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner son el ministro de gobierno porteño Jorge Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y la propia Patricia Bullrich.

Que pasa con Boca?

Pero Macri además de sus recientes apariciones empezó a mirar muy de cerca lo que pasa en el club que lo catapultó a la política luego de sus exitosas presidencias desde 1995 al 2007 su querido Club Atlético Boca Juniors donde una de sus mayores preocupaciones es el desorden institucional que vive el club por la inacción del presidente Jorge Amor Ameal y las desprolijidades futbolísticas del Consejo de Fútbol que está a cargo del vicepresidente 2do Juan Román Riquelme un eterno rival de Macri en sus tiempos de jugador en Boca.

Lo que alimenta las expectativas de Macri es una reciente encuesta realizada por la consultora Taquion a socios del club que lo muestra con una imagen positiva del 66,3 % frente a una negativa del 23,1 % mientras que Riquelme tiene una imagen positiva del 46,2% y negativa del 39,6 %. Otro de los números que muestra la encuesta es que la figura con mayor popularidad es Carlos Tévez con el 77,5 % de adhesiones.

La otra buena noticia para Macri es que por pedido del oficialismo, el más interesado es Riquelme, las próximas elecciones de diciembre del 2023 se postergarían para marzo de 2024. En la oposición no habría ningún inconveniente en postergarlas porque siempre se buscó desacoplar las mismas de las elecciones presidenciales de Argentina que al que más favorecería es al propio Macri porque le daría más tiempo para armar su candidatura.

Macri se quiere anticipar porque sabe que en Boca ya hay clima electoral y se observa una fuerte polarización entre su figura y la del ídolo mas reconocido del club, el actual vicepresidente 2do Juan Román Riquelme, quien maneja los negocios del fútbol dentro del club. Además sabe que Daniel “El Tano” Angelici no se presentará cono candidato de la oposición en las próximas elecciones.

La sorpresa para Macri es que un ministro del Poder Ejecutivo ya le ha manifestado a Riquelme su apoyo en la interna xeneixe. Se trata de Sergio Massa que fue uno de los que convenció a su amigo Román para que se sumara a la política en Boca. Ambos se conocen desde que Riquelme compró su casa en La Lomada de Pilar donde el ministro jugó varios picaditos de fútbol. La relación entre ambos se gestó por la simpatía de ambos al Club Tigre.

En sus últimas apariciones Macri prometió a sus seguidores un amplio triunfo de la coalición opositora en 2023. “Tenemos un enorme futuro, porque vamos a volver a gobernar, Juntos por el Cambio va a volver a gobernar la Argentina a partir del año que viene y hubo un enorme crecimiento y aprendizaje y no es el 41 por ciento es mucho más que ha entendido cuál es el rumbo que tiene que tomar este país, cuáles son los valores y las ideas" manifestó Macri en sus últimas apariciones.

La gran duda es si se presentará cono candidato a presidente de la Nación, a Jefe de Gobierno de CABA o si volverá a la política partidaria en el club que lo catapultó a la política luego de su gestión entre 1995 y el 2007.