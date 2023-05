Mal diagnóstico: niña de seis años pasó horas con la muñeca quebrada hasta que la enyesaron en el Materno

SOCIEDAD Casi el 30% de los motociclistas marplatenses no utiliza casco

“Todo ocurrió el miércoles por la noche, la niña no pudo dormir porque continuaba sufriendo, se la pasó llorando y la mujer debió regresar a la salita en donde, volvieron a mirar la primera placa que le habían realizado y confirmaron que tenía una fractura. Luego la derivaron al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata donde la enyesaron”, explicó El Ciudadano.

“Mamá, la nena no tiene nada, llevala derecho a dormir”, contó la mamá. “Lloró toda la noche del dolor. La vuelvo a llevar porque le dolía mucho, me la mira otra doctora la misma placa que le hicieron, y resulta que tenía fractura en la muñeca, mi hija pasó toda la noche quebrada, yo como una ilusa creí en que solo era un golpe. Terminamos en el Materno, con un traumatólogo, y enyesándola allá. Bronca e impotencia me da el solo pensar lo que mi hija estaba sufriendo desde anoche”, detalló la mamá.

En dialogo con El Ciudadano, la joven afirmó: “En el Materno el traumatólogo que la atendió me preguntó ¿Cómo fue lo de la quebradura?, y cuando le digo que había sido la noche anterior me dice y ¿Cómo puede ser que no esté enyesada desde antes de anoche?”.