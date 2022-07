"Mamá, nos persigue la Policía": estaba en su primera cita y murió en un choque

Las otras víctimas -Maico González (16) y Joel Galván (25)- también fallecieron a bordo del Volkswagen Vento color negro, conducido por Galván, quien presuntamente intentó eludir un control de alcoholemia e impactó contra un camión estacionado luego de que la Policía disparara contra una de las cubiertas del vehículo.

El caso de Chiocconi fue el más resonante, dado que la joven llegó a avisarle a su madre que la Policía los perseguía por la traza en sentido a Campana.

“Mi hija me mandó un mensaje a las 4.30 de la mañana. Me dijo: ‘Mamá, estoy llorando, nos persigue la Policía y no sé por qué’. No sé si mi hija está viva o muerta”, indicó la mujer, que antes de ser recibida por los efectivos policiales expresó el nombre de su hija: “Malena”.

Allí reveló que su hija no acudió al boliche Tropitango y que la última ubicación que le envió a su madre fue en San Miguel. “Era la primera vez que veía a ese chico. Aceptó la invitación, me dijo que fueron a tomar algo a San Miguel. Que estaba bien”, contó Daniela.

La madre de Malena reveló que ella le marcó la ubicación en la zona del peaje. “Por eso vine. Quiso bajarse del auto y no se lo permitieron. Se ve en las cámaras que ella quiso bajarse y no la dejaron”.

“Mi hija venía de acompañante. Era todo para mí. Lo que puedo decirle a todas las mamás es que tengan buen diálogo con sus hijas”, manifestó Daniela, visiblemente shockeada tras la pérdida de su única hija.