Mar del Plata en cuestión: Alberto Chevalier, íntimo

Alberto Chevalier. Nació en Capital Federal y a los 16 años se instaló en Mar del Plata junto a su familia. Doctor en Ciencias Químicas, es co-fundador y director científico de Investigación, Desarrollo e Innovación del laboratorio GIHON. Es presidente del Parque Industrial de Mar del Plata desde mayo de 2021.

-¿Qué es lo que más le gusta de Mar del Plata?

-Nací en Capital Federal (como se decía antes) y todos los años veníamos de vacaciones a Mar del Plata con mis padres y mis hermanos. Cuando estábamos llegando, y ya sobre la avenida Constitución, yo comenzaba a sentir lo que ha quedado guardado en mi cerebro como "olor a mar". No he olvidado esa sensación en todos mis sentidos ya que me transporta a aquellos años tan felices de mi niñez junto con mi familia que yo asumía indisoluble y eterna. Por eso lo que más me gusta de Mar del Plata es su aroma marino, porque vuelvo a sentir la indescriptible sensación felicidad que me producía llegar a esta ciudad maravillosa.

-Película o serie preferida

-La trilogía de “El Señor de los Anillos” del genial J. R. R. Tolkien, “Amarcord” de Federico Fellini y “2001, Odisea del Espacio”, escrita por Arthur C. Clarke y dirigida por Stanley Kubrick. Series tengo varias también:“El Superagente 86”, “El Zorro” y “Breacking Bad”.

-¿A quién extraña?

-Hace 20 años que extraño muchísimo a mi padre y hace 7 años que extraño a mi madre.

-¿Qué es lo que más le apasiona de su vida?

-Lo que más me apasiona en mi vida es HACER en el sentido más amplio de la palabra. Soy Licenciado en Química y Doctor en Ciencias Químicas y siempre fui un apasionado de la ciencia, desde el cosmos hasta el comportamiento cuántico de las partículas subatómicas y encontré en la química el camino dentro de la ciencia para “hacer” cosas que la gente pudiera ver, tocar y que le mejoren la calidad de vida. Moléculas que se arman como un rompecabezas y tiene impacto en la salud, la alimentación o el agro. Pero el “hacer” va más allá de solo esto, soy un apasionado por la vinculación, la transferencia tecnológica y el conocimiento, ya que con estas herramientas también se hacen cosas que mejoran la calidad de vida de la gente. Por supuesto me apasiona mi familia y Racing Club de Avellaneda.

-¿Qué es lo que menos le gusta de Mar del Plata?

-Difícil pregunta y difícil respuesta, mi ciego optimismo se niega a enlistar cosas que no me gustan de Mar del Plata pero que se distribuyen de forma homogénea en todo nuestro país. Para cumplir con la consigna podría decir que no me gusta la arena en los pies cuando voy a la playa.

-Libro preferido

- La Trilogía de las Fundaciones de Isaac Asimov, sin ninguna duda.

-¿Cuál es su actividad preferida en su tiempo libre?

- Jugar al fútbol y tocar la guitarra, cuando hago estas dos cosas me olvido completamente de todo lo demás, funciona como una excelente terapia.

-¿Qué momento quisiera borrar de su vida?

- Por definición, el tiempo es una dimensión que se escapa sin que podamos hacer absolutamente nada y que “está” independientemente de nuestra existencia. Esa línea temporal, en el brevísimo lapso que nos toca estar en este universo y que define los actos conscientes o inconscientes, intencionales o accidentales, fortuitos o causales, nos hace quienes somos hoy, en este momento (que ya ha pasado…) y en el futuro, por lo tanto nunca desearía borrar nada de mi vida porque eso tendría consecuencias irremediables en quien soy hoy.

-¿Qué le agregaría a Mar del Plata?

- A Mar del Plata le agregaría un Polo Tecnológico, más industrias en un Parque Industrial más amplio (nuestro Parque Industrial es el quinto en superficie de los más de 450 que hay en la Argentina), más logística, un camino de circunvalación completo que vincule al Puerto, Parque Industrial, cordón frutihortícola y ruta 2; más conectividad aérea y terrestre, más centros de desarrollo emprendedor, inversiones en tecnologías disruptivas e innovadoras y mayor cuidado de nuestras playas.

-¿Cantante o banda que más escucha?

- Silvio Rodriguez, Joan Manuel Serrat y Genesis por nombrar sólo a algunos. Estoy todo el día escuchando música.

-¿Cuáles son las tres cosas más importantes de la vida?

- La familia, la honradez y la ética a rajatabla.

-¿Quién es el personaje más importante de la ciudad?

- Yo creo en el trabajo en equipo y no creo en los personalismos, éstos nos han llevado a situaciones angustiantes como las que estamos viviendo, los “ismos” asociados a personas nos desvían de lo importante. Creo en el trabajo multidisciplinario y con equipos, también creo que hay que empezar a hacer las cosas que sabemos que no veremos finalizadas porque eso quiere decir que nuestra pretensión no es el aplauso sino el bien común. Por eso digo que no hay un personaje “mas importante” de la ciudad, más bien digo que esta ciudad ha sido forjada y establecida por una larga lista de personas conocidas e ignotas que han formado un mar con pequeñas gotas de agua.

-Una fortaleza y una debilidad de su personalidad

- Una fortaleza podría ser mi capacidad de resiliencia y mi optimismo emprendedor y, como debilidades tengo muchas, podría nombrar mi facilidad para decir “sí” y mis nietas y nietos porque sinceramente son mis debilidades.

-Referente en la vida

- El referente de mi vida fue, es y seguirá siendo mi padre.

-Su lugar preferido en Mar del Plata

- Es muy difícil elegir mi lugar preferido en Mar del Plata pero seguramente ese lugar tiene vista al mar.