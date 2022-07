Lucía Gorricho. Profesora de Geografía y escritora marplatense. 42 años. En abril de 2016, tuvo repercusión nacional tras implementar una innovadora estrategia para evaluar a una alumna de Sierra de los Padres que le había confesado que no sabía nada sobre los temas a rendir. La docente indagó sobre los conocimientos previos de la alumna, quien luego expuso sobre el trabajo de la tierra en un frutillar y aprobó el examen con un destacado desempeño.

Además de su labor como docente, Gorricho enseña a reciclar papel y escribió dos libros: "Frutillas" y "La Geografía del Mar".

-¿Qué es lo que más le gusta de Mar del Plata?

-La geografía, es un gran privilegio vivir sobre una llanura fértil atravesada por una sierra con llegada al mar.

-Película o serie preferida

-Me viene Matrix a la cabeza (fue un antes y un después de esa película). Disfruto el cine de Almodóvar y miro muchos documentales. En Argentina recomiendo las películas de "Mascaró Cine".

-¿A quién extraña?

-A mis amigas. El ritmo de trabajo y el estilo de vida que estamos llevando no nos permiten vernos como nos gustaría.

-¿Qué es lo que más le apasiona de su vida?

-Enseñar algo que esté aprendiendo. Hablar sobre temas que me interesen con personas abiertas. En este momento estoy enfocada en el reciclado de papel.

-¿Qué es lo que menos le gusta de Mar del Plata?

-Las diferencias entre la cantidad y calidad de obras públicas que hay entre el centro y los barrios periféricos, el sistema público de transporte, los arroyos entubados y el bajo presupuesto que se destina para cultura.

-Libro preferido

-No tengo. Hay muchos que me cambiaron la forma de pensar como "Lazos Verdes" nuestra relación con la Naturaleza de Adriana Anzolín, "Muchas Vidas, muchos Maestros", del Dr. Braian Weiss y "El país de las mujeres", de Gioconda Belli, si tengo que destacar una novela.

-¿Cuál es su actividad preferida en su tiempo libre?

-Ir a espacios públicos y naturales. Me gusta el senderismo y el contacto con los animales.

-¿Qué momento quisiera borrar de su vida?

-Las veces que me tocó estar en guardias de clínicas y hospitales. Estuve en situaciones dolorosas y molestas ya sea por dolencias propias o de familiares.

-¿Qué le agregaría a Mar del Plata?

-Paneles solares, molinos de viento y composteras barriales comunitarias. Me gustaría también que se continúe con la implementación de la bicisenda para toda la ciudad. Rescato la construcción de invernaderos que se están haciendo en zona sur para producir alimentos de calidad.

-¿Cantante o banda que más escucha?

-Si tengo que elegir un sólo disco me quedo con "Let them Talk" (Déjalos hablar) de Hugh Laurie, pero escucho sobre todo música nacional y latinoamericana: Jorge Drexler, Pedro Aznar, Mon Laferte y Natalia Lafourcade... Ahora estoy con artistas que trae mi hijo como Wos y C. Tangana.

-¿Cuáles son las tres cosas más importantes de la vida?

-La familia, saber construir vínculos sanos (personales y profesionales) y tener tiempo libre.

-¿Quién es el personaje más importante de la ciudad?

-No sé pero creo que hay que mirar con atención y confianza a las nuevas generaciones. Hay niños, niñas y adolescentes con mucho talento y gran compromiso para mejorar nuestra relación entre la sociedad y el ambiente.

-Una fortaleza y una debilidad de su personalidad

-Prefiero seguir uno de los consejos que le dió Gurdieff a su hija: "No te halagues ni te critiques".

-Referente en la vida

-Fueron cambiando a lo largo del tiempo y me cuesta elegir. Hay muchas personas en la ciudad que me inspiran en este momento como María Inés Benítez, de la Sociedad de Fomento de Playa Serena, Alejandra Pastor, de la Cooperativa R3 o Rafael González, de la Feria Verde.

-Su lugar preferido en Mar del Plata

-Elijo un lugar natural que no tiene ninguna construcción en cemento: "La Reserva Natural y Educativa Verde Mundo". Ahí están los últimos médanos vírgenes de arenas móviles que quedan en la costa. En esta época es muy común avistar ballenas y orcas en el mar