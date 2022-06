María Delia Sebastiani. Periodista, conductora de radio y televisión. Nació en General Belgrano (provincia de Buenos Aires), donde vivió hasta los 17 años. Estudió periodismo en La Plata y trabajó en distintos medios de Río Negro. Se instaló en Mar del Plata a los 29 años, en 1992.

Desde 2003 conduce “La mañana con María”, por LU6 Radio Atlántica, y se convirtió en una de las voces más escuchadas de la ciudad. También trabajó en LU9 Radio Mar del Plata y se desempeñó como conductora en el noticiero de Canal 2 de Mar del Plata.

-¿Qué es lo que más le gusta de Mar del Plata?

-La inmensidad del mar, porque me muestra cuál es el tamaño del ser humano y su vulnerabilidad. Me gustan las playas en invierno, porque visibiliza que cuando el hombre interviene, no siempre es mejor.

-Película o serie preferida

- Los Puentes de Madison (Meryl Streep y Clean Eastwood) Ahhh! Lloro cada vez que la veo… ¿Cuánto de lo que hacemos y elegimos, lo hacemos pensando en nosotros? ¿Y cuánto pensando en lo que “debería ser” o “lo que esperan los demás que hagamos”? Interpela mis creencias.

-¿A quién extraña?

- Aprendí que la comunicación asertiva es lo que me acerca a la gente que elijo en mi camino. Saber escuchar lo que me dicen, comprender lo que sienten. Por teléfono, por Whatsapp, personalmente, antes de que emprendan un viaje corto o largo. Siempre busco la manera de abrazar a quien amo, entendiendo el amor como manifestación de libertad.

Y si me pudiese el deseo de abrazar ‘con los brazos’, porque no alcanzan las palabras u otros sentidos, buscaría la manera de llegar o al menos, lo intentaría. Hasta acá todo bien, por la sencilla razón de que compartimos el mismo plano. Pero extraño a quienes ya partieron. Extraño a mis padres. No alcanzan mis brazos para llegar al cielo, entonces necesito abrazar con el corazón. No quisiera olvidar la voz de mi madre. La extraño. Necesito contarle, consultarle qué opina, qué siente. La extraño mucho. Todavía no pude volver a mi pueblo desde su partida. ¿Cómo entrar a ‘mi casa’ sin que me reciba corriendo para darme un abrazo y gritando: Mariaaaa!!!? Te extraño y me duele….

-¿Qué es lo que más le apasiona de su vida?

-Me apasiona la vida. Distinguir y aceptar las emociones. Me apasiona compartir momentos con mis hijos, los sueños compartidos. Verlos madurar, soñar y hacer. Me apasiona aprender a vivir y darme cuenta lo mucho que me falta todavía.

-¿Qué es lo que menos le gusta de Mar del Plata?

- Cuando llega el verano, la falta de espacio en las playas.

-Libro preferido

-El “Dia que Nietzsche lloró”, de Irvin Yalom. Una novela con tremendos diálogos. Lo recomiendo.

-¿Cuál es su actividad preferida en su tiempo libre?

- Leer, estudiar algo. Y también hacer nada. Encontrarme conmigo, ya sea en una caminata o en una meditación. Los cafecitos con amigos. Sentir libertad. Ufff! Me gustaría tener más tiempo libre.

-¿Qué momento quisiera borrar de su vida?

-Ninguno. De lo malo aprendí. Perdoné y me perdoné. No borraría absolutamente nada. Todo forjó lo que hoy soy.

-¿Qué le agregaría a Mar del Plata?

-Le pondría unos grados más al agua del mar.

-¿Cantante o banda que más escucha?

-Para nombrar algunos, me gustan Elton John, Adele, Ed Sheeran, Abel Pintos…Y muchos más nacionales e internacionales de ayer y de hoy. Me gusta la música armoniosa.

-¿Cuáles son las tres cosas más importantes de la vida?

-Si tengo que decir nada más que tres: el Amor, la Fe y el respeto por el prójimo.

-¿Quién es el personaje más importante de la ciudad?

-Si hablamos de autoridad política, siempre será el intendente que gobierne nuestro destino como ciudad. Si hablamos de "personajes de la historia de la ciudad", Guillermo Vilas y Astor Piazzola.

-Una fortaleza y una debilidad de su personalidad

-Mi fortaleza es la perseverancia. Una debilidad: soy muy emocional.

-Referente en la vida

- Mis faros: la bondad de mi madre y el compromiso de mi padre con su trabajo.

-Su lugar preferido en Mar del Plata

-Donde haya silencio y pueda escuchar cuando rompen las olas. Vaciarme del ruido de las noticias y ser. Mirar hacia adentro y volverme liviana como la espuma que queda en la orilla. Mar del Plata tiene muchos lugares que nos permiten la introspección, el encuentro con nosotros mismos. Esos son los lugares que prefiero.