María Becerra reveló que padeció el "síndrome del impostor": de qué se trata

La joven artista reconoció haber padecido un síndrome que la perturbaba, como consecuencia de la pronta popularidad alcanzada, y detalló: “Tuve unos momentos muy, muy bajos. Ahora me considero que estoy increíblemente bien, muy segura de mi misma”.

“Antes me pasaba que tenía un poco el Síndrome del Impostor, que es cuando todo lo que te pasa crees que no debería pasarte. No te creés merecedor de lo que te pasa. De lo bueno. Que es mucho lo que nos pasa a los artistas”, continuó Becerra.

María sumó: “Yo estaba haciendo canciones en mi casa así nomás. No busqué tanto esto. No sé si estoy preparada o me lo merezco. Estaba muy así. También me pasaba mucho por nada. Venía consumiendo un montón de redes sociales, opiniones ajenas y lo hacía muy parte mía”.

Finalmente, la referente femenina de la música trap, con proyección internacional y considerada una de las mejores artistas del momento, logró superar ese trauma. Así, Becerra manifestó: “Ahora ya no. Ya se terminó esa etapa. Siento que hace unos buenos meses ya terminé esa etapa oscura. Y ahora estoy súper bien”.