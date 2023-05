Mario Pergolini anunció que será candidato a presidente de Boca en las próximas elecciones

image.png

En las elecciones de diciembre 2019, Pergolini integró como vicepresidente primero la fórmula ganadora junto con Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. Sin embargo, la relación con el exfutbolista y con los miembros del Consejo de Fútbol (Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado) era mala.

Pergolini tenía como objetivo posicionar a Boca a través de la comunicación. Sin embargo, la creación de una cuenta de Instagram del predio de Boca que competía directamente con un canal de Boca que dirigía el conductor, llevó a que el conductor presente su renuncia a fines de marzo de 2021. A partir de entonces, criticó en varias oportunidades el estilo de conducción del oficialismo que él integró durante poco más de un año.

“Encontré que no tenía un lugar. Una vez que Román confirma este trinomio se polarizó bastante. Román tomó la decisión de instalarse en el predio y entre lo que pasaba allá y en Brandsen se polarizó mucho. Yo soy de otro palo, había ido a contribuir en otras cosas, por supuesto no quería meterme en el fútbol. Pero lo que proponía no pasaba o tenían otra idea y no la iban a hacer. Y nunca me gustó estar en un lugar porque sí. ¿A qué me voy a quedar, a discutir?”, dijo Pergolini en un momento de reflexión sobre su renuncia a su cargo como vice del club.

Consultado sobre si en aquel momento lo dejaron con las ganas, Pergolini aclaró: “En realidad, me fui yo. Pero creo que es momento de hacer lo que quería hacer, y la única manera es armando un equipo siendo presidente”.

Respecto a sus diferencias con Juan Román Riquelme, remarcó: “Es muy hábil hablando. Sabe cuando le habla a ese riñón de Boca. Él siempre tiene ese discurso de ser feliz, que esta es mi casa, de qué locos que son los Bosteros y de vamos a ganar por mucho. Es un muchacho bravo; toda la política de Boca es brava. De todos los que son jugadores o ex jugadores es el que tiene una personalidad brava y más complicada”.