Marplatense denuncia que su obra social no le paga las consultas a su hijo con autismo

Y sostuvo: "El problema radica en que durante la jornada 2023 Thema no abono ni una sola sesión, tanto familias como prestadores nos hemos acercado a hacer el reclamo pero ellos hace indiferencia incluso habiendo hecho carta documento. Solo empezaron el pago de aquellos afiliados que ya presentaron un recurso de amparo, pero esto no implico que abonen la deuda anterior. El dinero superintendencia lo entrego, pero ellos no realizaron el pago y no muestran interés ni iniciativa para saldar su deuda. A consecuencia, los prestadores no continúan con el trabajo sobre los niños, quedando ellos sin la atención correspondiente".

Según reveló la damnificada, actualmente la cuota de su hijo aumentó $50 mil, diferencial que hacen por su diagnostico. "En mi caso particular, mi hijo asiste a terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología. Si yo no pago la cuota él no recibe las prestaciones, pero si pago la cuota, las prestadores no cobran", aseveró.

"El año pasado las prestadores de mi hijo continuaron las sesiones aun sin cobrar, esperando que en algún momento se solucione, pero no recibieron pago alguno. Thema se queda con el dinero del estado", denunció María Eugenia.

Tanto afiliados como prestadores realizaron múltiples denuncias pero no obtuvieron respuestas. "Si se acerca un afiliado responden que ese asunto se resuelve con los prestadores, pero si se acerca un prestador, le responden a la inversa. Yo presenté una carta documento que ellos no respondieron", completó.

"Hay varias familias con denuncias realizadas y algunos han tenido que hacer el amparo para que inicien el pago a los prestadores, pero ese pago es a partir del amparo y no saldando la deuda", concluyó.