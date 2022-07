Martín Guzmán volvió a mostrarse públicamente y estuvo con un empresario

El CEO de Syngenta, Antonio Aracre, publicó en su cuenta de la red social Twitter una foto con Guzmán. “Al igual que cuando era ministro, hoy seguimos conversando con Martín Guzmán sobre la necesidad de construir consensos para una Argentina más fuerte, con menos desigualdad y con más oportunidades para seguir creciendo”, escribió el empresario junto la imagen.

El encuentro de Guzmán con Aracre es sugestivo en días en los que el Gobierno no esconde su enojo por la caída en las ventas de chacareros a exportadoras como resultado de la incertidumbre cambiaria que se agravó tras la renuncia del propio ex ministro.

Días atrás, el presidente Alberto Fernández hizo blanco en el sector agropecuario cuando se refirió a la inestabilidad financiera y cambiaria de las últimas semanas.

“La Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: el desafío de enfrentar la inflación, de enfrentar a los que especulan con el dólar y el desafío de enfrentar a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita”, dijo.

“Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer”, agregó.

Aracre suele mostrarse en sintonía con las decisiones del Gobierno en materia económica y, además de coincidir en su momento con el rumbo de Guzmán, elogió la designación de Batakis como su reemplazante.

“Las declaraciones que se conocen de la Ministra son muy razonables. Tiene una mirada bastante positiva en relación a lo que es la producción, pero también a lo que es la necesidad de encontrar mecanismos para que la distribución del ingreso repercuta de manera más profunda en los distintos escalones sociales”, destacó días atrás el CEO de Syngenta, aunque advirtió que Batakis “tiene muchos desafíos por delante” y sostuvo que tiene “la fortaleza anímica y emocional y la pericia técnica para llevar adelante la tarea”.