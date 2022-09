Más de 100 películas: regresa Funcinema, el Festival de Cine de Comedia

Más de cien películas –85 producciones internacionales y 16 argentinas– serán parte del Festival, que se realizará del 20 al 25 de septiembre. Las entradas serán libres y gratuitas.

La programación internacional de largometrajes incluirá el falso documental “The Daphne Project” de Zora Iman Crews y Alec Tibaldi (EE.UU.), el documental “I get knocked down” de Sophie Robinson y Dunstan Bruce (Inglaterra), y la comedia dramática “Roíse & Frank” de Rachael Moriarty y Peter Murphy (Irlanda).

En cuanto a la programación de cortos, se verán los españoles “A comuñón da miña prima Andrea” de Brandán Cerviño, “Alcanzar el vórtice” de Pedro Poveda, “Cemento y acero” de Oriol Villar, “Comida gratis” de Alberto Regueiro, “El JOC” de Emanuele Carfora, “Good night Mr. Ted” de Nicolás Sole Allignani, “Imbécil” de Roberto Cano López, “Malas noticias” de Pablo Manchado Cascón y Santiago Cardelús Ruiz-Alberdi, “Maruja” de Berta Garcia-Lacht, “Mesa para 3” de Alvaro G. Company y Meka Ribera, “Na shi wo” de David Oeo y Carla Sala, “Neu” de Marta González De La Vega, “Phonoroma” de Alex Rey, “Porappé” de Jesús Martínez “Nota”, “Purasangre” de César Tormo, “Space Frankie” de David Valero Simón, “Una buena causa” de Miguel Aguirre García y “Usted dirá” de Ignacio Rodó.

Por su parte, Francia aportará los cortos “À l’article de l’Amour” de Clara Duvert y Margot Chauchoy, “Aller simple” de Jan Amor y Jeanne Lorne, “Bienvenue chez Candy” de Sabine Crossen, “Catarina” de Pierre Amstutz Roch, “Godzalina” de Lucile Paras, “J’aime le vin et les câlins” de Chryssa Florou, “Lord protocol” de Aurélie Reinhorn, “Partir un jour” de Amelie Bonnin, “Rodrigue in love” de Johann Dionnet y “Tiger” (coproducción con Bélgica) de Francois Bierry.

https://twitter.com/FuncinemaFest/status/1566878871944839170 21 producciones integrarán la Competencia Internacional de Cortosdel 8° Festival Internacional de Cine de Comedia #Funcinema, que se realizará del 20 al 25 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata (Argentina) con entrada libre y gratuita. pic.twitter.com/nplX9goAUS — Funcinema Festival (@FuncinemaFest) September 5, 2022

De Estados Unidos se verán “Beans” de Justen Mann, “Burder” de Charlie Hankin, “Dress a cow” de Dawn Luebbe, “For Pete’s sake” (coproducción con España) de Gerald B. Fillmore, “Squirrel wars” de Jill Morley, “Tesla” de Rick Ross, “The cocktail party” de Jessica Sanders y “Unicorn” de Matt Porter.

También se verán de Inglaterra “Don vs Lightning” de Big Red Button, “Fuck the honeymoon” de Joshua Thornton-Allan, “Leave to remain” de Remy Bazerque, “Pops” de Lewis Rose, “Precious hair & beauty” de John Ogunmuyina, “Tell-Tale Wank” de James Everett y “Three meetings of the extraordinary committee” de Max Barron y Jones.

Por Países Bajos se proyectará “Covid love” de Rene Nuijens, “Game Über” de Fokke Baarssen, “KunstSTUK” de Erik Verkerk y Joost van den Bosch, “The receder” de Raymon Hilkman, “Varken” de Jorn Leeuwerink y “Wall #4” de Lucas Camps.

Alemania aportará “Deliverissimo” de Kilian Bohnensack y Lukas März, “Saka sy vorona” de Franka Sachse, “The administration of the Internet” de Simon Schares y “The sausage run” de Thomas Stellmach. Mientras que Bélgica llegará con “Bière amère” de Julien Dewitte, “Canicide” de Matthieu D´Ursel, “La pote d’un pote” de Julien Henry y “Le mobilier” de Mehdi Pierret.

También habrá cortos de Suiza como “Action” de Benoît Monney, “Danzamatta” de Vanja Victor Kabir Tognola y “Talponi” de Vanja Victor y Kabir Tognola, de Australia como “Shark” de Nash Edgerton y “Stick a fork in me” de Helen Turton, y Croacia como “Dry season fruit” de Dinko Kumanovic y “Real boy” de Irena Jukic Pranjic.

Además la lista de cortos incluye trabajos de Irlanda como “Hot singles in your área” de Nicolás Petelski y “Soul office” de Ryan Loughran; de Italia como “God dress you” de Mattia Epifani y “L’impianto umano” de Andrea Sbarbaro; de Rusia como “Orchestra rehearsal” de Tatiana Okruzhnova y “The 7 kids” de Marina Karpova; y de Suecia como “The diamond” de Vedran Rupic y “The power of love” de Thomas Costa Freté.

Finalmente se verán “Liquid bread” de Alica Bednáriková (Eslovaquia), “Sierra” de Sander Joon (Estonia), “Elevator alone” de Anastasia Papadopoulou (Grecia), “Toshi the nihilist” de Matthew Chozick (Japón), “A guide to dining out in Nairobi” de Hugh Mitton (Kenya), “Daddy” de Justas Ramanauskas (Lituania), “Vivir toda la vida” de Marlén Ríos-Farjat (México), “Lovesick in the west bank” de Said Zagha (Palestina), “The glory of terrible Eliz” de Eliška Kováríková y Adam Struhala (República Checa) y “Tenemos química” de Ismael Díaz (Uruguay).

Toda la programación internacional con fichas técnicas

-A comuñón da miña prima Andrea (España / 2021 / 12 minutos). Dirección: Brandán Cerviño. Intérpretes: Andrea Abeledo Rodríguez. Comedia documental | Sobre la base del video de una comunión, el editor y la propia protagonista, en off, toman decisiones acerca de cómo montarlo. Religiosidad, tradiciones y reggaetón se dan la mano en una experiencia tan divertida como inclasificable.

-Action (Suiza / 2021 / 6 minutos). Dirección: Benoît Monney. Intérpretes: Piera Bellato, Barbara Tobola, Sean Biggerstaff. Comedia | Como émulo de los grandes autores de la comedia, este corto francés avanza sobre la idea de que hacer cine es una tarea menos placentera de lo imaginado. Lo que sí es un placer es ver cómo la cámara recorre el espacio y cómo el humor surge por acumulación de desastres.

-A guide to dining out in Nairobi (Kenya / 2021 / 11 minutos). Dirección: Hugh Mitton. Intérprete: Yafesi Musoke. Comedia | Detrás de la idea bastante simple que rige la trama de este corto, lo que se oculta es una mirada muy afilada sobre cuestiones sociales y de clase. A su manera, es un film político.

-À l’article de l’Amour (Francia / 2021 / 5 minutos). Dirección: Clara Duvert, Margot Chauchoy, Cédric Bagein, Laure Maitrehenry, Mattéo Martinez, Julien Cabezas. Comedia animada | El tema de fondo es la muerte, pero también la amistad. Dos personajes enfrentados y un féretro de por medio. Puro humor slapstick con espíritu anárquico; básicamente la buena tradición del cine animado.

-Alcanzar el vórtice (España / 2021 / 5 minutos). Dirección: Pedro Poveda. Intérpretes: Juan Pedro Alcántara, Bárbara Sánchez Vargas, Emmanuel Vizcaino. Comedia fantástica | Un extraterrestre se camufla en cuerpos humanos con el objetivo de llegar a lo más alto de un edificio. Claro, en la subida irá descubriendo los encantos del ascenso laboral y de las formas poco democráticas con que se manejan las empresas.

-Aller simple (Francia / 2022 / 25 minutos). Dirección: Jan Amor, Jeanne Lorne. Intérprete: Jean-Pierre Clami, Veni Lacombe, Yves Caumon. Comedia dramática | Un hombre de campo cava la tumba de su perro y encuentra una valija. Es el comienzo de un viaje, que lo llevará a la gran ciudad y a vivir una experiencia emocionante que cruza el costumbrismo con cierto surrealismo.

-Beans (EE.UU. / 2021 / 9 minutos). Dirección: Justen Mann. Intérprete: Tom Siedel. Comedia negra | En lo que parece ser un contexto apocalíptico, una lata de garbanzos se vuelve un tesoro invaluable. Claro, si se puede abrir. La precisión del humor físico se da por medio del montaje. Y las ideas oscuras afloran entre chistes de una negrura que se agradece.

-Bienvenue chez Candy (Francia / 2021 / 13 minutos). Dirección: Sabine Crossen. Intérpretes: Flavie Péan, Hervé Quentric, Arthur Jugnot. Comedia | Hay amores que matan, dicen. Y en el caso de esta pareja eso es llevado al extremo, en una historia que hace del humor físico su principal elemento. Todo, claro, mientras los protagonistas se golpean de las formas más inimaginables.

-Bière amère (Bélgica / 2022 / 15 minutos). Dirección: Julien Dewitte. Intérpretes: Jean-Jacques Rausin, Isabelle de Hertog, Stéphane Bissot. Comedia | Algo lúdico, un concurso de velocistas en el destapado de botellas de cerveza, sirve como anécdota para una historia sobre diferentes que logran comprenderse y complementarse.

-Burder (EE.UU. / 2021 / 5 minutos). Dirección: Charlie Hankin. Comedia animada | El protagonista es un avistador de pájaros. Eso es todo lo que hay que saber de este corto absolutamente absurdo, que lleva esa instancia -y ese universo- a lugares surrealistas.

-Canicide (Bélgica / 2021 / 13 minutos). Dirección: Matthieu D´Ursel. Intérpretes: Caroline Riego, Laurent Denayer, Bénédicte Philippon. Comedia negra | Una pareja asiste a una fiesta, mientras su perro mata al perro de los dueños de casa. Lo que sigue es una clásica comedia de enredos en la que los protagonistas intentarán ocultar la mentira. Y en definitiva terminarán hablando de ellos y su relación.

-Catarina (Francia / 2021 / 16 minutos). Dirección: Pierre Amstutz Roch. Intérpretes: David Salles, Lionel Laget, Madeleine Baudot. Comedia | Dos malvivientes cometen un secuestro, pero se equivocan de persona. Si esto parece el argumento de una película de los hermanos Coen, está en lo cierto: es una mezcla afilada de policial, con comedia y personajes faltos de luces.

-Cemento y acero (España / 2022 / 17 minutos). Dirección: Oriol Villar. Intérpretes: Luis Tosar, Daniel Guzmán. Comedia | Dos hombres aparecen encadenados en un pozo, mientras el agua comienza a subir. Y mientras les va llegando el agua al cuello -metafórica y literalmente- descubriremos quiénes son y qué hacen, pero además se irán develando algunas cuestiones personales que estaban convenientemente ocultas.

-Comida gratis (España / 2022 / 13 minutos). Dirección: Alberto Regueiro. Intérpretes: Kino Gil Ribera, Pablo Vélez, Roger Antonorsi. Comedia | El compromiso político de nuestro protagonista parece estar relacionado con su necesidad de comer. Así es como participa de encuentros en defensa del chorlitejo mientras engulle diversos platos. Una mirada despiadada a la pura pose que son algunas militancias.

-Covid love (Países Bajos / 2021 / 6 minutos). Dirección: Rene Nuijens. Intérpretes: Chris Poldervaart, Sanghee Moon, Harry Piekema. Comedia | La cuarentena no fue una instancia sencilla en ninguna parte del mundo y para nadie. Mucho menos para estos personajes, que quieren tener una cena amorosa y se enfrentan a los más ridículos protocolos.

-Daddy (Lituania / 2021 / 14 minutos). Dirección: Justas Ramanauskas. Intérpretes: Gabija Jaraminaite, Darius Gumauskas, Martynas Nedzinskas. Comedia | Tres hermanos se reúnen para resolver un asunto con su padre. Este corto trabaja las diferencias entre los personajes a partir de sutilezas muy bien desarrolladas. Diálogos precisos y actuaciones afiladas, dos elementos fundamentales del género.

-Danzamatta (Suiza / 2021 / 5 minutos). Dirección: Vanja Victor Kabir Tognola. Intérpretes: Mario Fuchs, Julian Laybourne, Vladko Minoli. Comedia | Un tipo que no puede parar de bailar. No parece haber idea más feliz en el mundo y este corto la ejecuta con gracia y con el baile más contagioso que se recuerde.

-Deliverissimo (Alemania / 2021 / 7 minutos). Dirección: Kilian Bohnensack, Lukas März. Interpretes: Christoph Moreno, Benjamin Weygand, Hardy Punzel. Comedia romántica | Un muchacho se enamora del pibe del delivery. Por lo que decide pedir comida una y otra vez, con el objetivo de que vuelva a su puerta. Pero por lo visto conseguir que venga el mismo delivery es más difícil que enamorarse.

-Don vs Lightning (Inglaterra / 2021 / 13 minutos). Dirección: Big Red Button. Intérpretes: Peter Mullan, Joanna Scanlan. Comedia | Un hombre solitario y algo osco sufre una particularidad: una y otra vez le cae un rayo en la cabeza, en los momentos menos esperados, en cualquier lugar. Esos momentos, registrados con la distancia justa, sintetizan el humor extraño de esta historia.

-Dress a cow (EE.UU. / 2022 / 10 minutos). Dirección: Dawn Luebbe. Comedia documental | Esta es una típica historia norteamericana, un país donde todos parecen estar ganados por una locura apenas disimulada. Aquí, un pueblo que participa de un concurso vacas disfrazadas. Lejos de la burla, Luebbe hace lo impensado: registra esto con cariño.

-Dry season fruit (Croacia / 2021 / 7 minutos). Dirección: Dinko Kumanovic. Comedia animada | Hay algo curioso en esta animación ambientada en Africa: se anima con estereotipos que parecen gastadísimos, borde la incorrección política, y termina triunfando porque por un lado es gracioso, pero fundamentalmente por su espíritu ingenuo y hasta demodé.

-El JOC (España / 2021 / 10 minutos). Dirección: Emanuele Carfora. Intérpretes: José García, Josep María Pi, Irene Pomerol. Comedia | Dos amigos de estos tiempos charlan mientras juegan al pool. Y eso de ser de estos tiempos los obliga, claro, a tomar partido por múltiples temas. Una comedia sobre el postureo, sobre decir una cosa y hacer otra. O ni siquiera saber qué se está sosteniendo.

-Elevator alone (Grecia / 2021 / 3 minutos). Dirección: Anastasia Papadopoulou. Comedia animada | Un estudio de personalidades. Varios personajes toman un ascensor y el plano se detiene en el comportamiento risueño de estos personajes que no se saben espiados por el espectador.

-For Pete’s sake (EE.UU.-España / 2022 / 13 minutos). Dirección: Gerald B. Fillmore. Intérpretes: Gerald B. Fillmore, Beau Bowker. Comedia | Entra un médico a la habitación y le dice al paciente… El corto de Fillmore (también protagonista) es un chiste y es la quintaesencia de la comedia: un diálogo perfecto, con timing envidiable y actuado con suma gracia. El desquicio es imparable, mientras sobrevuela el espíritu de los Hermanos Marx, los ZAZ y Mel Brooks.

-Fuck the honeymoon (Inglaterra / 2021 / 11 minutos). Dirección: Joshua Thornton- Allan. Intérpretes: Rob Kendrick, Lucy Walker-Evans, Roli Okorodudu. Comedia | Organizar un cita romántica en una sesión de terapia puede ser una idea peligrosa, aunque también puede ser divertido si todo sale como en este corto notablemente bien escrito y actuado.

-Game Über (Países Bajos / 2021 / 15 minutos). Dirección: Fokke Baarssen. Intérpretes: Willemijn de Jonge, Karlijn Koel. Comedia negra | En su primer día como conductora de Uber, la protagonista llevará a una pasajera muy especial. Hay un contrapunto entre el positivismo y el negativismo, en un viaje lleno de detalles sobre la alienación y con un humor que bordea lo trágico.

-God dress you (Italia / 2021 / 15 minutos). Dirección: Mattia Epifani. Intérprete: Panagiotis Samsarelos. Comedia | Una de las posibilidades de la comedia está dada en el absurdo determinado por la relación entre protagonista y contexto. Es lo que sucede aquí, con un monje de clausura que es un personaje en sí mismo. Porque los hábitos hacen al monje. Y no hablamos de la vestimenta.

-Godzalina (Francia / 2021 / 5 mnutos). Dirección: Lucile Paras. Comedia animada | Una divertida fábula feminista, también una historia de revancha contra el machismo y la imbecilidad, que mayormente son la misma cosa.

-Good night Mr. Ted (España / 2021 / 10 minutos). Dirección: Nicolás Sole Allignani. Comedia animada | Como una reversión noir y melancólica de “Toy Story”, aquí tenemos una batalla a muerte entre un oso de peluche y un monstruo. Claro que en determinado momentos ambos descubrirán la fatalidad del paso del tiempo.

-Hot singles in your área (Irlanda / 2021 / 1 minuto). Dirección: Nicolás Petelski. Comedia animada | El protagonista de esta historia cortísima es de esos que no le dan demasiada importancia a los avisos que aparecen en Internet. El montaje es clave no solo para la narración sintética, sino además para que el remate tenga la fuerza que tiene.

-I get knocked down (Inglaterra / 2021 / 89 minutos). Dirección: Sophie Robinson, Dunstan Bruce. Participa: Dunstan Bruce. Comedia documental | ¿Se acuerdan de Chumbawamba, la one-hit wonder británica del exitazo “Tubthumping”? Esta es una película sobre ellos, pero narrada en retrospectiva y a la distancia por ellos mismos, un grupo de burgueses que recuerdan con nostalgia (y algo de culpa) sus días de punks rebeldes y anti-sistema.

-Imbécil (España / 2022 / 14 minutos). Dirección: Roberto Cano López. Intérpretes: Silma López, Jon Olivares, Luna Dassy. Comedia | Luego de una discusión con su pareja, una chica queda encerrada en su casa. El futuro de la relación se debate en ese monólogo a la que se ve obligada.

-J’aime le vin et les câlins (Francia / 2021 / 5 minutos). Dirección: Chryssa Florou. Comedia | Una historia sencilla: una pareja discute mientras esperan a otra persona. La discusión es por aquello que deben decirle y de qué manera. El diálogo es divertido, pero mucho más observar los problemas que nos generamos para no decir la verdad.

-KunstSTUK (Países Bajos / 2021 / 3 minutos). Dirección: Erik Verkerk, Joost van den Bosch. Comedia animada | Este corto es un poco una historia de robos y otro tanto una gran demostración de humor físico. Todo lo que puede salir mal, sale aún peor. Y a toda velocidad.

-La pote d’un pote (Bélgica / 2022 / 8 minutos). Dirección: Julien Henry. Intérpretes: Salomé Dewaels, Mara Taquin. Comedia | La traducción es como “el amigo de un amigo”. Y de eso se trata: historias un poco apócrifas, que son versiones de cosas dichas por terceros. Premio a la protagonista por su imaginación para la catástrofe.

-Le mobilier (Bélgica / 2021 / 16 minutos). Dirección: Mehdi Pierret. Intérpretes: Isabelle Anciaux, Arthur Marbaix, Anne-Pascale Clairembourg. Comedia negra | Una exposición de arte contemporáneo somete a los artistas que son expuestos como parte de la muestra. Una mirada sardónica a un ambiente que explora en ocasiones la miseria y pretende convertirla en arte.

-L’impianto umano (Italia / 2021 / 11 minutos). Dirección: Andrea Sbarbaro. Intérpretes: Annagaia Marchioro, Dario Leone, Jessica Piccolo Valerani. Comedia | Un grupo de vecinos, con diversas singularidades, sufren un apagón. Con una puesta en escena que hace recordar a “The Office” y una estética cercana al cine de Wes Anderson, este corto refleja cierta banalidad de la sociedad actual con la gracia intacta de la mejor comedia italiana.

-Liquid bread (Eslovaquia / 2022 / 26 minutos). Dirección: Alica Bednáriková. Intérpretes: Patricia Bajalová, Karol Cálik, Ondrej Koval. Comedia dramática | Una reunión familiar es una oportunidad para exponer las distancias entre los personajes. Más aún, si como en este caso se trata de una familia con algunos integrantes bastante afectos a los excesos etílicos.

-Leave to remain (Inglaterra / 2021 / 10 minutos). Dirección: Remy Bazerque. Intérprete: Bamshad Abedi-Amin. Comedia | En la tradición del humor social británico, esta es una historia de inmigración e injusticia. Un hombre deportado es arrastrado al límite y las decisiones que toma llevan la comedia a un lugar salvaje y divertido.

-Lord protocol (Francia / 2021 / 28 minutos). Dirección: Aurélie Reinhorn. Intérpretes: Margot Alexandre, Thomas Nucci, Noémie Zurletti. Comedia | Un corto centrado en los trabajadores de un parque de diversiones. Debates muy serios acerca de la vida o de cuestiones laborales, entre gente disfrazada de hada, princesa o elfo. Una historia que es como una asamblea en el “Olitas”.

-Lovesick in the west bank (Palestina / 2021 / 16 minutos). Dirección: Said Zagha. Intérpretes: Ali Suliman, Nisreen Faour, Laith Zuaiter. Comedia | Tras un malentendido, una familia palestina recibe a un turista norteamericano. De repente surge el caos en una región sumamente convulsionada. Lo interesante de esta historia es que acepta que ante la locura, hasta el más normal de los normales se suma irremediablemente.

-Malas noticias (España / 2021 / 15 minutos). Dirección: Pablo Manchado Cascón, Santiago Cardelús Ruiz-Alberdi. Intérpretes: Esperanza de la Vega, Begoña Cardelús, Alvaro Roig. Comedia dramática | Una familia se reúne para comunicarle una tragedia a otro integrante, que está a través del teléfono. La habilidad de esta historia para balancearse entre el drama y lo realmente dramático es tan notable, como su comicidad retorcida.

-Martes 13 (Argentina / 2021 / 8 minutos). Dirección: Diego A. Fernandez. Intérpretes: Lucho Kravetz, Froilán Garay, Diego A. Fernández. Comedia | Un payaso está por recibir la visita de un asesino serial, en este corto que mezcla los códigos del cine de terror con el humor de clown y las referencias cinéfilas.

-Maruja (España / 2022 / 15 minutos). Dirección: Berta Garcia-Lacht. Intérpretes: Guadalupe Fiñana, Montserrat Roig, Neus Bos Bolós. Comedia | Maruja es una jubilada que sale de su casa para hacer las tareas habituales, charlar con los vecinos y hacer los mandados. El relato de la propia Maruja convierte lo trivial en una verdadera aventura de la tercera edad.

-Mesa para 3 (España / 2022 / 13 minutos). Dirección: Alvaro G. Company, Meka Ribera. Intérpretes: Alexandra Masangkay, Luis Mottola, Nacho Guerreros. Comedia | De esto vamos a salir mejores, dijeron cuando comenzó la pandemia de Covid. Este corto sobre un grupo de amigos que se reencuentran en una cena demuestra que las cosas no tienen por qué ser así, y que incluso pueden ser mucho peores.

-Na shi wo (España / 2022 / 6 minutos). Dirección: David Oeo, Carla Sala. Intérpretes: Carla Sala, Lola Abellán, Javier Páez. Comedia | Una joven que fue de viaje a China conversa con sus padres por videoconferencia. A las complicaciones habituales de la tecnología se le suman algunas actividades que la joven realiza en el país asiático con un alto grado de ingenuidad.

-Neu (España / 2022 / 15 minutos). Dirección: Marta González De La Vega. Intérprete: Aida Flix. Comedia | Una docente de inglés no haya la forma de interesar al alumnado, hasta que surge lo imprevisible y de repente todos conectan. Una historia sensible, con grandes personajes y una humanidad que todo lo puede.

-Orchestra rehearsal (Rusia / 2021 / 6 minutos). Dirección: Tatiana Okruzhnova. Comedia animada | El integrante de una banda participa de un ensayo acompañado de su pequeña hija. La solemnidad requerida, obviamente, se verá rota por la presencia de la pequeña. Una joya absoluta, una animación sobresaliente que fluye perfectamente con la música.

-Partir un jour (Francia / 2021 / 24 minutos). Dirección: Amelie Bonnin. Intérpretes: Bastien Bouillon, Juliette Armanet, Francois Rollin. Comedia | Un muchacho vuelve a su pueblo natal para visitar a sus padres, aunque lo que lo moviliza completamente es el recuentro con una ex. Una historia sensible y melancólica sobre lo que dejamos atrás y las decisiones que tomamos, que no teme en volverse un musical repleto de hermosas canciones.

-Phonoroma (España / 2022 / 13 minutos). Dirección: Alex Rey. Comedia animada | La ciencia ficción distópica alcanza un grado de delirio inusitado en esta historia que contiene mucho del espíritu de la serie “Rick & Morty” y una presencia estelar de Nicolas Cage.

-Pops (Francia-Inglaterra / 2021 / 19 minutos). Dirección: Lewis Rose. Intérpretes: Richard Albrecht, Debbie Chazen, Tallulah Conabeare. Comedia dramática | La muerte del padre y su último deseo pone a dos hermanos en una disputa entre espiritual y religiosa. Como en “The chop”, proyectado en otra edición de Funcinema, Rose vuelve a usar elementos del judaísmo para construir un comedia agridulce.

-Porappé (España / 2021 / 10 minutos). Dirección: Jesús Martínez “Nota”. Intérpretes: Ainhoa Gràcia, Alfredo Zamora, Nùria Prims. Comedia | Esta historia sobre un padre que quiere que su hija youtuber haga el comercial de unos snacks es una comedia, porque el diálogo y las actuaciones entienden todos los códigos del género; pero en el fondo es una historia de terror sobre la banalidad de las redes sociales.

-Precious hair & beauty (Inglaterra / 2021 / 11 minutos). Dirección: John Ogunmuyina. Intérpretes: Toni Ogunjobi, Adjani Salmon, Kemi Lofinmakin. Comedia | A partir de un plano fijo en el interior de un salón de peluquería, este corto practica una suerte de estudio sociológico sobre la comunidad negra en Londres. Objetivo que se va al demonio, al igual que la simulación documental, cuando de repente sucede algo inesperado.

-Purasangre (España / 2021 / 15 minutos). Dirección: César Tormo. Intérpretes: Ada Tormo, Enric Juezas, Verónica Andrés. Comedia | Una chica que participa de un concurso de dibujos en la escuela padece en verdad a unos padres exigentes que pretenden que la elijan ganadora. A partir de esto, el corto de Tormo apunta su mirada sobre unos seres horribles y sobre una serie de detalles que evidencian lo peor de la sociedad acerca del arte y la educación.

-Real boy (Croacia / 2021 / 6 minutos). Dirección: Irena Jukic Pranjic. Comedia animada | Una mujer se obsesiona con un compañero de trabajo, al que idealiza completamente. Y con el que, desde su imaginación, vive una serie de aventuras. Que el amor, en el fondo, no deja de ser una fantasía. Y una muy divertida.

-Roíse & Frank (Irlanda / 2021 / 84 minutos). Dirección: Rachael Moriarty, Peter Murphy. Intérpretes: Bríd Ní Neachtain, Ruadhán de Faoite, Lorcan Cranitch. Comedia dramática | Una viuda cree que su esposo reencarnó en un perro callejero que la visita a diario. Es el comienzo de una bella historia sobre las segundas oportunidades, que tiene la virtud de utilizar los lugares comunes solo como punto de partida.

-Rodrigue in love (Francia / 2022 / 24 minutos). Dirección: Johann Dionnet. Intérpretes: Johann Dionnet, Elisa Erka, Constance Carrelet. Comedia | Uno de los grandes tópicos de la comedia es la mentira original. Es lo que le pasa al protagonista, cuando le miente a una chica sobre la obra de teatro en la que trabaja. La comedia romántica sirve como plataforma para decir algunas cosas sobre el arte, además de ser una gran defensa de lo popular por sobre el esnobismo.

-Saka sy vorona (Alemania / 2021 / 7 minutos). Dirección: Franka Sachse. Comedia animada | Un mundo binario bien construido desde los recursos de la animación. Mundo que se rompe a partir de la relación que construyen un gato y un pájaro. Tan divertido como dulce.

-Shark (Australia / 2021 / 14 minutos). Dirección: Nash Edgerton. Intérpretes: Nash Edgerton, Rose Byrne, Krew Boylan. Comedia negra | Una pareja que son tal para cual, dos criaturas retorcidas que gozan de realizarse las jodas más pesadas del mundo. La ejecución de las bromas y la diversión de los protagonistas nos mueven a la risa, aunque en ocasiones nos preguntemos por qué nos reímos.

-Sierra (Estonia / 2022 / 16 minutos). Dirección: Sander Joon. Comedia animada | Esta animación cuenta una relación paterno-filial, con todo lo dulce y lo trágico que hay en ese vínculo. Pero también la historia de una familia. El uso de la animación es tan imaginativo y original, como surrealista.

-Soul office (Irlanda / 2021 / 10 minutos). Dirección: Ryan Loughran. Comedia animada | Una pareja de ladrones muere, pero ese no es el final ya que se enfrentan a una instancia superior y definitiva. Y mucho peor: porque la burocracia que sigue a la muerte es, definitivamente, indeseable.

-Space Frankie (España / 2021 / 17 minutos). Dirección: David Valero Simón. Intérpretes: Morgan Blasco, Elia Sanmartín, Estela Santos. Comedia | Una nave extraterrestre es encontrada por el habitante de un pueblo y toda la comunidad se revoluciona, entre los que quieren hacer negocios con el descubrimiento y los que espera algún milagro. Un corto que sigue la tradición de la comedia española, con ecos de Berlanga.

-Squirrel wars (EE.UU. / 2021 / 8 minutos). Dirección: Jill Morley. Comedia documental | La crítica a las redes sociales nunca fue tan divertida como aquí. Una fanática de las ardillas no puede creer con las cosas que se termina cruzando en Internet. Y mientras crece su indignación, también lo hace la potencia cómica de este coto.

-Stick a fork in me (Australia / 2021 / 11 minutos). Dirección: Helen Turton. Intérpretes: Rob Alec, Abigail King, Kurtis Lowden. Comedia | La comida y el cine son una buena sociedad para la comedia. Aunque aquí lo gastronómico trasciende los sabores tradicionales en una historia con ribetes un tanto incómodos, que pone a los personajes (y a los espectadores) ante un dilema ético.

-Talponi (Suiza / 2021 / 15 minutos). Dirección: Vanja Victor Kabir Tognola. Intérpretes: Catherine Pagani, Gerardo Maffei, Mattia Linzi. Comedia | Una familia se inventa unas vacaciones para simular cierto estatus social. Aunque aquí lo único que asciende es el disparate para sostener esa mentira, que llega a niveles de negrura inusitados.

-Tell-Tale Wank (Inglaterra / 2022 / 23 minutos). Dirección: James Everett. Intérpretes: Aidan O´Neill, Caoimhe Farren, Kate Perry. Comedia | Una pareja que espera a una enviada de servicios sociales se encuentra con la novedad de que tienen que ocultar un cadáver. La referencia a Edgard Allan Poe no es antojadiza, aunque sí un tanto escatológica.

-Tenemos química (Uruguay / 2020 / 3 minutos). Dirección: Ismael Diaz. Intérpretes: Mathias Ferro, Ana Clara Guanco, Juana Bonicelli. Comedia romántica | Si alguien no entiende las señales es el protagonista de este corto, un adolescente enamorado de una compañera. Una historia de amor en el aula, entre pruebas de todo tipo.

-Tesla (EE.UU. / 2021 / 9 minutos). Dirección: Rick Ross. Intérpretes: Christy St. John, Nick Theurer, Kimia Behpoornia. Comedia | Una chica quiere descansar de cara a un examen, pero los ruidos molestos de su vecino se lo impiden. Si algo nos enseña este corto es que nunca debemos hacer enojar a un estudiante de ciencias.

-The 7 kids (Rusia / 2020 / 5 minutos). Dirección: Marina Karpova. Comedia animada | Uno cabritos un poco revoltosos se quedan solos en la casa, en esta suerte de relectura de “Caperucita Roja” que cuenta con un lobo muy peculiar, cercano en espíritu al “Mr Wolf” de Harvey Keitel en “Tiempos violentos”.

-The administration of the Internet (Alemania / 2020 / 5 minutos). Dirección: Simon Schares. Intérpretes: Thomas Giegerich, Gismo Bitterlich, Thekla Fließberg. Comedia | Este corto alemán nos enseña, tal vez con un grado alto de literalidad, cómo funciona Internet. El estilo visual y la puesta en escena nos llevan a otros tiempos y son, por eso mismo, perfectos.

-The cocktail party (EE.UU. / 2021 / 4 minutos). Dirección: Jessica Sanders. Intérpretes: Charlotte Taschen, Eugenia Yuan, Jen Kuo Sung. Comedia | Un simple y elegante cocktail se convierte, gracias a una aguerrida camarera, en un film de artes marciales. Hay un gran uso del montaje y los colores, con coreografías perfectas que piensan tanto la acción como el chiste.

-The Daphne Project (EE.UU. / 2021 / 66 minutos). Dirección: Zora Iman Crews, Alec Tibaldi. Intérpretes: Zora Iman Crews, Jake Horowitz, April Lavalle. Comedia | Falso documental centrado en el mundo del teatro independiente, con una mirada muy divertida sobre un mundillo repleto de gente egocéntrica y narcisista, pero – por eso mismo- muy insegura. En esa debilidad surge el efecto del humor.

-The diamond (Suecia / 2021 / 13 minutos). Dirección: Vedran Rupic. Intérpretes: Erik Sjöström, Rodrigo Pozo Vizcarra. Comedia | Un tipo solitario encuentra un diamante. A partir de esa premisa, Rupic le sube el volumen al absurdo y construye un relato donde el verosímil se sale por todos los costados. Una experiencia realmente imprevisible.

-The glory of terrible Eliz (República Checa / 2021 / 28 minutos). Dirección: Eliška Kováríková, Adam Struhala. Intérpretes: Karolína Paterová, Karolína Paterová, Yasin Svoboda. Comedia | Tres chicos enamorados de una misma chica se cuentan historias de terror. El film incorpora notablemente la mirada infantil, entre encuadres perfectos y una puesta en escena impecable. En el fondo, un coming of age tan hermoso como perfecto.

-The power of love (Suecia / 2021 / 2 minutos). Dirección: Thomas Costa Freté. Comedia animada | Dos lobos enamoradizos andan por ahí como si solo existieran ellos solos en el mundo. Antes que una idea narrativa, este corto (con dejos de Wes Anderson) es una excusa para explorar los recursos de la animación y hacer de la abstracción del amor un cartoon.

-The receder (Países Bajos / 2021 / 7 minutos). Dirección: Raymon Hilkman. Intérpretes: Jonathan Huisman, Victor Low. Comedia fantástica | Un hombre que no quiere quedarse pelado se enfrenta, de repente, a un evento fantástico. En la superficie hay ideas cercanas al cine de David Cronenberg, aunque aquí troquemos la idea de horror corporal a una de comicidad corporal.

-The sausage run (Alemania / 2021 / 10 minutos). Dirección: Thomas Stellmach. Comedia animada | Una oveja es enviada a llevarle un pullover a su abuelo. Es el comienzo de una historia que en verdad se construye de múltiples historias entrelazadas por varios zootropos (esos artefactos previos al cine que lograban el movimiento girando velozmente varios fotogramas). La animación es brillante y mucho más su andamiaje narrativo.

-Three meetings of the extraordinary committee (Inglaterra / 2021 / 18 minutos). Dirección: Max Barron, Jones. Intérpretes: Martin Hristov, Vasil Draganov, Stefan Kashev. Comedia | La burocracia suele ser un fastidio en la vida real, pero para la comedia aporta mucho humor. Este corto registra los encuentros de un comité que debe decidir sobre la producción láctea en un pueblo, y lo que queda expuesto es el ridículo en las idas y vueltas del poder.

-Tiger (Bélgica-Francia / 2022 / 12 minutos). Dirección: Francois Bierry. Intérpretes: Wim Willaert, Lazare Gousseau. Comedia | Un hombre enamoradizo está tras la búsqueda de una mujer que se llama Celine y en la aventura arrastra a un amigo. Que de eso se trata esta historia, de la amistad y de aquello que estamos dispuestas a hacer por esas personas.

-Toshi the nihilist (Japón / 2021 / 15 minutos). Dirección: Matthew Chozick. Intérpretes: Rino Higa, Taro Yabe, Takato Yonemoto. Comedia absurda | El origen de este corto es la historia de una chica tiene en prisión a su novio. Pero el nivel de absurdo y disparate es tal, que se hace casi imposible decir qué es lo que estamos viendo. Solo recomendamos dejarse llevar y disfrutar del recorrido kitsch.

-Una buena causa (España / 2021 / 8 minutos). Dirección: Miguel Aguirre García. Intérpretes: Victor Palmero, Dani Luque, Javier Garcimartín. Comedia | Un joven descubre algo revelador: le excitan los codos, los frotamientos entre codos. Estamos en plena pandemia, y el saludo de codos está de moda así que imaginen a este pobre muchacho. El objetivo del protagonista será, entonces, como disfrazar esa obsesión de causa noble.

-Unicorn (EE.UU. / 2021 / 14 miutos). Dirección: Matt Porter. Intérpretes: Charles Gould, Brianna Baker, Patrick Woodall. Comedia fantástica | Un muchacho concurre a una casa para participar de un trío sexual, sin ser consciente de que en verdad lo están usando para un plan superior y diabólico. Y lo que tampoco sabe es que las criaturas fantásticas también pueden tener sus dilemas.

-Usted dirá (España / 2021 / 1 minuto). Dirección: Ignacio Rodó. Intérpretes: Roc Esquius, Manu Fullola. Comedia | Tan solo un minuto le alcanza a este cortometrajes para plantear una relación entre paciente y psicólogo, a partir de un diálogo que sintetiza un universo. Las palabras precisas y las actuaciones afiladas. Parece simple, pero no lo es para nada.

-Varken (Países Bajos / 2022 / 8 minutos). Dirección: Jorn Leeuwerink. Comedia animada | El contenidismo es una de las grandes tragedias del cine. Este corto animado da una lección al respecto. ¿Se puede hablar de temas importantes como el medio ambiente sin perder el humor? Por supuesto, Leeuwerink lo logra y es tanto una siniestra reflexión como un film con espíritu de cartoon clásico.

-Vivir toda la vida (México / 2022 / 28 minutos). Dirección: Marlén Ríos-Farjat. Intérpretes: Paloma Woolrich, Carmen Delgado. Comedia dramática | Una mujer un poco amargada padece la ausencia de su marido. Pero la relación que comienza a entablar con una vecina que desprecia será el motor de esta comedia dramática que habla de segundas oportunidades y del disfrute.

-Wall #4 (Países Bajos / 2021 / 8 minutos). Dirección: Lucas Camps. Intérpretes: Bert Hana, Florence Vos Weeda, Anton de Bies. Comedia fantástica | Para los que odiamos los ruidos en la sala, especialmente a los espectadores que hablan durante las películas, este corto sobre un grupo de intérpretes que montan una venganza contra los espectadores ruidosos nos parece un caso de justicia poética.