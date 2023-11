Más de 6 mil marplatenses ya validaron el código para acceder a los créditos de la Anses

La validación del código se hace de manera presencial en las oficinas del organismo y "es un trámite que no tarda más de 5 minutos", dijo el jefe regional de Anses, Marcos Gutiérrez, en diálogo con el noticiero de Canal 8 .

Los nuevos montos estarán disponibles para quienes soliciten un crédito a partir de este lunes y además, quienes ya hayan solicitado un crédito, podrán pedir la extensión del monto de forma virtual en mi Anses.

El monto máximo de los créditos destinados a titulares de jubilaciones y pensiones aumenta de $ 400.000 a $ 600.000, con una tasa subsidiada.

Los trabajadores en relación de dependencia que no se encuentren alcanzados por el impuesto a las Ganancias (con salarios no mayores a $1.980.000 brutos) pueden solicitar un crédito de hasta $ 1 millón, con una tasa subsidiada por el Estado Nacional del 50% en 24, 36 o 48 cuotas, que se depositará en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo de la persona solicitante. Anteriormente, podían solicitar hasta $ 400.000 las y los trabajadores con ingresos no mayores a $ 700.875 (brutos).

"Arrancamos muy bien. Hoy todas las oficinas tuvieron mucha gente que vino a consultarnos. Gran parte del trámite se lleva adelante a través de la página web y no es necesario venir a las oficinas", sostuvo Gutiérrez. Y agregó: "Hay una espera de entre 5 y 10 minutos en la página para iniciar el trámite y resolverlo rápidamente.

Los jubilados y los trabajadores en relación de dependencia pueden solicitar la ampliación con los nuevos montos desde este lunes de forma online en la web del organismo, www.anses.gob.ar, o la aplicación mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, sin necesidad de ir a una oficina.

"En Mar del Plata muchos trabajadores y jubilados ya habían solicitado este crédito, que ahora se puede extender. Es una gran oportunidad. Estos créditos ayudan a saldar algún tipo de deuda y también buscan alentar el consumo para quienes necesitan comprar un bien", explicó Gutiérrez.

"Es un crédito sumamente rentable para los trabajadores, con un interés sumamente bajo. Hay un Estado presente que acompaña las necesidades de la gente", destacó.