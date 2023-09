Más ambulancias, un resonador y un angiógrafo para Mar del Plata

“También distribuimos un resonador y un angiógrafo para el Hospital Oscar Alende y computadoras para otros tres hospitales del distrito. En tiempos donde se pone en duda a la salud pública y el rol del Estado, nosotros seguimos garantizando el #DerechoALaSalud con más y más recursos”, aseguró.

Para más tarde se espera la presentación del Polo Sanitario Regional de la Costa Atlántica en las palabras del gobernador, antes de la inauguración de las finales los Juegos Bonaerenses.

Antes de estar en Mar del Plata, Kicillof recorrió el Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano, donde ya funciona un tomógrafo adquirido a través del programa Provincia Leasing. Fue junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el intendente local, Miguel Ángel Gargaglione; y el concejal Juan Martin Stornini.

En ese marco, Kicillof expresó que “en partidos como San Cayetano no es el mercado el que va a garantizar el acceso a la salud, ya que no es negocio para el sector privado: si no hay un Estado presente en el interior bonaerense, el pueblo se queda solo, sin nadie que lo cuide”. “Por eso nosotros asumimos este compromiso y lo volveríamos a ratificar mil veces: vamos a trabajar para que, en los 135 municipios, sin mirar su tamaño y el color político de sus autoridades, se lleven adelante las inversiones que den respuesta a las necesidades de los y las bonaerenses”, agregó.

A partir de una inversión de $45 millones financiada por el Leasing del Banco Provincia, el centro de salud sumó un tomógrafo y pudo realizar la primera tomografía en la ciudad el pasado 18 de julio, dando un salto de calidad en las prestaciones sanitarias de los vecinos y vecinas de la zona.

En tanto, todavía se realizan obras para seguir sumando capacidades en el Centro de Diagnóstico por Imágenes. Para adecuarlo a las necesidades del tomógrafo, se destinaron $11 millones del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia (PREIMBA).