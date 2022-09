Más de tres horas de espera para comprar un pasaje de tren en Mar del Plata

Si bien la venta de pasajes se hace también de manera online, los usuarios aseguraron que no funciona y por eso se tuvieron que acercar para comprar los pasajes de manera presencial.

"Hay mucha diferencia de precio, el micro sale 4 mil pesos y el tren me cuesta 900 pesos. Es buenísimo el servicio pero lástima las colas porque la web no funciona", expresó una mujer que estaba desde las 11 y siendo las 14 todavía no había podido comprar el pasaje.

Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) viajarán sin cargo obteniéndolo a través de la página oficial de la compañía.

Otra usuaria también se quejó: "Por la web pero no aparecen disponible los boletos desde hace mucho tiempo. Me es mucho más barato que el colectivo y el servicio es muy bueno. Antes era más fácil sacar por la web, ahora es todo no disponible".

Los días 4, 5, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 los ramales Constitución-Mar del Plata y General Guido-Divisadero de Pinamar no circularán por la realización de obras en la infraestructura de vías.

El marplatense ofrece dos frecuencias diarias: a las 6:22 y a las 9:35 de la terminal porteña y a las 11:06 y 14:12 desde la ciudad. Asimismo, se adiciona un refuerzo con salida los viernes, a las 17:10, y retorno de Mar del Plata, los lunes a la 1:22.

El bahiense cuenta con dos prestaciones semanales. Parten los martes y viernes de Buenos Aires, a las 13.06, y de Bahía Blanca Sud, los miércoles y domingos a las 21:52.

También se pueden obtener los pasajes para General Guido-Divisadero de Pinamar, con paradas en Santo Domingo y General Madariaga. Todos los días, de Guido a las 10:20 y de Divisadero a las 13:05.

Cuánto cuesta el pasaje de tren

Las tarifas poseen un valor de 920 pesos en primera y 1.110 en pullman entre Constitución y Mar del Plata; a Bahía Blanca salen 1.155, 1.385 y 4.045 en camarote; mientras que, a Divisadero de Pinamar cuestan 235 desde General Guido y 795 de la ciudad autónoma.