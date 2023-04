Massa y Sujarchuk inauguraron la primera fábrica inteligente de la región

https://twitter.com/SergioMassa/status/1642982032186781696 Junto al secretario de Economía del Conocimiento @ArielSujarchuk y al de Industria @DMVasco, acompañamos a Pixart en la inauguración de la primera planta inteligente de toda Latinoamérica en Escobar, donde la empresa podrá producir microchips nacionales con tecnología de punta. pic.twitter.com/xXVFS8v8Bk — Sergio Massa (@SergioMassa) April 3, 2023

La planta inaugurada hoy pertenece a la empresa Pixart y, de acuerdo al plan anunciado, producirá 1.500 notebooks por día en un establecimiento en el que diez ingenieros desde una torre de control supervisarán las tareas de 36 robots. De esta forma, será la primera fábrica inteligente de industria 4.0 de América Latina, convirtiéndose en la más avanzada del continente en el rubro de electrónica. La propuesta de Pixart también fabricará chips, lo que redundará en una enorme mejora en los costos locales, generará exportaciones y empleará mano de obra local.

La planta inaugurada tiene una superficie de 4.500 metros cuadrados y cubrirá toda su demanda de energía eléctrica a partir de paneles solares.

La nueva planta de Pixart cuenta con tecnología 4.0 que le permite optimizar el proceso de fabricación y garantizar la calidad del producto gracias a la instalación de cámaras inteligentes Intel Real Sense y de unidades de informática (NUCs). Además, la incorporación de más de diez tipos de robots y cobots facilita la obtención de información de todo el proceso de trabajo para realizar un mantenimiento preventivo y tomar medidas de seguridad.

“Lo que vamos a producir es algo que nunca se hizo en Argentina. Estos componentes nos van a permitir tener computadoras a mejor precio con mayor acceso y distribuirlas no solo en el país, sino también en Latinoamérica y en el mundo. Esta es la posibilidad de que las y los argentinos crezcamos y de que mostremos todo nuestro potencial mundo y lo estamos logrando”, destacó Ariel Sujarchuk.

Por su parte, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, expresó: “Este tipo de proyectos ratifican el rumbo sobre el cual este equipo económico no duda: competir con nuestras fortalezas en esta nueva globalización digital y sustentable que se planteó tras la pandemia. No podemos ser pasivos ante esta realidad sino aceptar el desafío e incorporarnos a este mundo siendo actores y no víctimas”. “Enfrentamos una pandemia, una guerra y una sequía inéditas en décadas. Y con todo mantenemos el nivel de actividad y empleo, y al mismo tiempo apostamos a la economía del conocimiento con la cabeza puesta en cambiar y amplificar la estructura productiva de nuestro país”, agregó.

El proceso de innovación tecnológica de la empresa de ingeniería argentina líder en sistemas informáticos contó con el apoyo del Ministerio de Economía de la Nación a través de líneas de financiamiento. Desde hace más de 20 años se dedican al desarrollo, actualización, integración y mantenimiento de software y hardware y, durante 15 años, fabricaron computadoras para el programa nacional “Conectar Igualdad” a través del cual estudiantes y docentes de escuelas secundarias pueden acceder a su propia netbook.

“En Pixart trabajamos y diseñamos dispositivos educativos, pero también buscamos una producción sostenible con emisiones cero. Toda nuestra fábrica está automatizada: hay 10 ingenieros desde una torre de control y 36 robots que colocan tornillos, ensamblan y, además, tienen inspección óptica con cámaras de Realsense de Intel. Instalamos paneles solares de 240 kW que nos permiten fabricar las computadoras, desde la placa base hasta las líneas que fabrican los motherboards, y ahorrar energía”, concluyó Gabriel Ortiz, fundador y CEO.