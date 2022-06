Mataron a golpes a un marplatense durante un asalto en España

La víctima fue identificada como Ricardo Capparelli, empresario de la construcción y padre de Facundo, un destacado abogado penalista de Mar del Plata.

image.png

El hecho, que recién trascendió en las últimas horas, ocurrió el 17 de junio cuando Capparelli fue asaltado por delincuentes que le dieron una feroz golpiza.

El hombre tenía 12 costillas rotas, un severo derrame pleural con neumotórax y laceración hepática y una hemorragia interna, según la autopsia.

"Estoy convencida de que le dieron una paliza y que nos lo ocultó para no preocuparnos. Mi padre era así, siempre pensaba en los demás antes que en sí mismo", dijo Soledad Capparelli, hija de la víctima, en declaraciones a Diario Sur.

image.png

Ricardo Capparelli había cumplido 77 años el 14 de junio, el mismo día que aterrizó en el aeropuerto de Málaga para disfrutar de un viaje que le había organizado su hija.

image.png

Soledad y Facundo, los hijos de Ricardo, viajaron desde Mar del Plata a Málaga para trasladar los restos de su padre e investigar el hecho. Ya contactaron a dos testigos que conversaron con él en sus últimas horas de vida.

El recepcionista del hotel donde se alojaba Ricardo fue una de las últimas personas que lo vio con vida tras el asalto. "Estaba muy serio. Se sentó en el sofá y, antes de pagarme la habitación, me explicó brevemente lo que le sucedió. Me dijo que no tenía sus pertenencias porque creía que lo habían agredido la noche anterior, que se había pasado dos horas tumbado en el suelo, inconsciente, y que le habían robado el móvil y el reloj. Me pidió llamar a sus familiares a Argentina y le dejé mi móvil", contó.

El recepcionista le aconsejó ir al médico y denunciar el robo, pero Ricardo no quiso. "Me sorprendió la poca contundencia con la que se expresaba. Creo que no era consciente de lo que le había pasado ni de la gravedad de lo que tenía", señaló.

Ricardo era deportista náutico y la noticia de su fallecimiento causó un profundo dolor. El Club Náutico de Mar del Plata lo despidió a través de las redes sociales con un emotivo mensaje: "Con inmenso dolor comunicamos a toda la familia del club el fallecimiento de Ricardo Capparelli quien fuera Vice Presidente y miembro en distintos periodos de la CD. Activo participante de las actividades del club. Incansable colaborador. Excelente persona. Tremenda tristeza. Gran navegante. Su fallecimiento nos deja un gran vacío. Nuestras condolencias a toda su familia. QEPD".