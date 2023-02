Mauricio Dayub: "El público de Mar del Plata exterioriza las emociones como no vi en ninguna otra ciudad del mundo"

En escena desde 2019, el espectáculo de Dayub tuvo más de 650 presentaciones con una recepción alucinante del público y las mejores críticas. En una entrevista con Ahora Mar del Plata, el actor contó sus sensaciones respecto al público local y sus recuerdos de infancia vinculados a la ciudad. "Son esos espectadores los que a mí me ayudaron a mejorar", subrayó.

“El Equilibrista” es la historia que cada una de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.

"Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué."

Se trata de una novedosa apuesta al "teatro con garantía", donde el actor se queda en el hall del teatro después de la función para que si alguien no le gustó le devuelva el dinero de las entradas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCn0R1Uaoc_0%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPt4N4Ps6u6G8e1Dp7SDzsrvHZAZC8QwvLY9gpqTsUzdZBNaKsUBcTgH7RZCmL1GzczadV1hDNZCrhGZALxSToL3Kt4gWPN2PgnOeruBjSRvJbtpMLunhPWmGxqopfzHtGsnJUNTdfPzX7hB66BgxnmUZBxCS5HLB4o6pzNRe8SQpz68Dn3a28ZD View this post on Instagram A post shared by Mauricio Dayub (@dayubm)

—¿Cómo es volver a hacer temporada en la ciudad donde ganaste el Estrella de Mar de Oro y fuiste la sensación del verano que todos recordaremos como el último antes de la pandemia de coronavirus?

—Tenemos muchas ganas de compartir con todo mi equipo nuevamente este espectáculo en la ciudad, porque creo que el público de Mar del Plata exterioriza las emociones como no vi en ninguna otra ciudad del mundo. Hay una heterogeneidad, de espectadores de distintas provincias, que se nota que eligen con todas sus ganas un espectáculo y mientras están en la platea te van refiriendo minuto a minuto que lo eligieron bien y que les está pasando lo que querían que les pasara. Se nota mucho más que en otros lugares.

—¿Por qué creés que reaccionan de esa manera?

—Es difícil de explicarlo. No es que esperan al final para decirte que les gustó, te lo dicen antes. Puede ser que tenga que ver con la energía que se genera en las vacaciones en Mar del Plata, en cómo la ciudad históricamente recibe a los turistas. Esa mezcla de playas, espectáculos y de restaurantes a cualquier hora. Es fascinante. Toda esa diversidad hace que el espectador vaya exteriorizando, los ves hablando con el de al lado, contando qué hicieron ese día. Son esos espectadores los que a mí me ayudaron a mejorar muchos momentos del show, porque te van diciendo qué le falta cada escena. Sin dudas, es el lugar más expresivo de todos.

—¿Cuándo sentiste ese clima de ensoñación del verano de Mar del Plata por primera vez?

—Lo primero que me acuerdo fue la vuelta de mis padres de unas vacaciones cuando cumplieron 25 años de casados. Nos dejaron al cuidado de mis tíos y vimos que volvieron como dos novios que no parecían mis viejos. Volvieron dorados, con ropas nuevas, pelos lacios y desde ahí me empecé a preguntar '¿Qué pasa en el verano de Mar del Plata' y fue un ratoneo en mi cabeza. Me acuerdo que volvieron con unos suéters de plush alucinantes, que no conocíamos, uno de cada color para nosotros, que éramos cinco hermanos.

—Y ahí no conocías todo lo que pasaba con los artistas.

—Claro, cuando me tocó ser actor y enterarme que en Mar del Plata se veían los mejores espectáculos, que había un jurado que los premiaba, sentí que me iba a tocar en algún momento poder viajar para compartir eso y vivir algo muy particular. La primera temporada que hice fue con 'El Amateur' -actualmente en cartel- que la venía haciendo en Buenos Aires hacía un año y medio con mucha repercusión pero para muy pocos espectadores. Yo trabajaba en una obra que era unánime artísticamente pero que siempre la veían 40 o 50 pesonas. Pero cuando llegué acá pasó a ser el éxito de la temporada y desde ese entonces hasta ahora me siento muy mimado por la ciudad.

—¿Debutaste como actor yéndote de gira en esa ocasión, con "El Amateur"?

—Antes vine a hacer un espectáculo en el Club de Mar de Manantiales, que se hacía en un bosque con antorchas, donde hubo tan poca gente que me dio mucha vergüenza cobrarles. Les dije a los organizadores, que nos trataron súper bien siempre, que no les íbamos a cobrar nada porque no funcionó, pero uno de ellos se levantó y me dijo 'acá tienen, porque hicieron el trabajo'.

—Sacaste un libro de relatos, ¿cómo fue la recepción?

—Se llama 'Alguien como vos' y le puse así porque siento que tengo una vida como cualquiera. A todos nos pasan cosas dignas de compartir y las resignificamos. Yo venía de ser muy ninguneado por el mercado, como la mayoría, porque la actualidad nos valora por el empleo y el auto que tenemos, la marca de ropa que usamos, todas cosas que no son las más importantes. Por eso empecé a escribir estos relatos y encontré una gran conexión con la gente en las cosas que me ocurrieron en mi vida anónima. Está dividido por la infancia, el club, la escuela y los primeros días en la ciudad.

—La promoción de tu espectáculo dice que si alguien no está conforme con tu interpretación le vas a devolver el dinero de la entrada. ¿Te pasó alguna vez?

—Tuve una casi cumpliendo las 500 funciones. Pasó que fui a una entrevista en una radio y llamó una espectadora para contar que había juntado la plata por dos meses para comprar las entradas y ver la obra con su marido, que estaba sin trabajo. La verdad que me dio pena que por ver un espectáculo alguien haga un sacrificio tan grande y me pareció la mejor oportunidad de todas para hacer la devolución del precio de los tickets. Entonces le dije que cuando llegara pasara por la boletería que iba a haber un sobre a nombre suyo. Y no solo le pude devolver el dinero sino que a la producción de la radio le gustó la idea que había tenido y les regalaron dos vouchers para ir a cenar. Fue una noche preciosa, donde nos pudimos conocer y sacarnos una foto. Así le dio otro sentido a esta promoción donde llevaba tres años diciendo que era teatro con garantía porque si no te llega a gustar, te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas.

—Y en ese encuentro con el público, ¿qué fue lo más raro que te dijeron?

—El público sale tan conmovido que te dice cosas que no suele decir. Las primeras 20 o 30 frases que escribí las perdí en el mejor de mis veranos en Mar del Plata, las llevaba junto a otras anotaciones para trabajar en algo, y de trasladarlas entre cafés y restaurantes, en algún momento no las tuve más y me dio mucha tristeza. Pero las seguí anotando, porque algunas son geniales.

—Por último, decime el top tres de esas frases anotadas.

— "Si yo fuera chica, usted sería mi Capitán Piluso"; "Usted le pasa el trapo a toda la humanidad"; y "Hacía mucho que no salía del teatro con el alma tan pipona".