Mauricio Dayub estira la temporada y agrega una función de su unipersonal "El Equilibrista"

En este unipersonal interpreta un recorrido histórico y familiar cargado de metáforas e ilusiones a partir de los distintos personajes que presenta, siempre cargados de emociones, experiencias de vida y mensajes de esperanza.

"Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo”, explicó Dayub al presentar en primera persona este espectáculo que escribió junto a Patricio Abadi y Mariano Saba, con dirección de César Brie.

Durante la temporada 2020 fue premiado en Mar del Plata como mejor unipersonal, actor e iluminación y nominación como mejor dirección de los “Estrella de Mar”, con el premio mayor de la noche para el propio Dayub.

