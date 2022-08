“Me estaba fumando un porro en la terraza y la subnormal de mi vecina llamó a la policía, cuando llegaron me preguntaron si tenía hierba y les dije que me la había fumado toda, me preguntaron quién me la vendió y les dije que mi vecina y ahora le están registrando la casa”, decía el tuit que publicó el hacker.

image.png

Al darse cuenta de la situación, la actriz recurrió a su cuenta de Instagram y despejó las dudas ante la pregunta del periodista Guido Zaffora. "Está hackeada (la cuenta)", dijo.

La actriz pidió ayuda a sus seguidores para denunciar la cuenta del pajarito y poder cerrarla.