"Mi amiga acaba de decir: me gusta este pibe porque es limpio y se pone desodorante", tuiteó la usuaria Celeste Jofre (@celestejofre7).

"Aprovechen muchachos la vara está por el subsuelo", agregó. El tuit comenzó a circular por la red y se hizo viral rápidamente,.

"Muchachos, lavarse los dientes, bañarse, salir con la ropa limpia, higienizarse, usar desodorante y perfumito, siempre va a subir mil puntos de entrada", comentó una mujer.

"No hay nada más disuasorio que un chabón con mugre y olor (y restos de vaya a saber qué) en cada cavidad y pliegue del cuerpo", remarcó otra usuaria.

"A mí ya no me importa si es feo o guapo, solo deseo un hombre que se bañe, le huela rico el cabello, se ponga desodorante y no le apeste los pies", confesó una joven.

"Una vez salí con una chica que me dijo que una de las cosas que le gustan de mí es que tengo mi departamento limpio", comentó un joven.

