"Me voy a comer la placenta de mi bebé, me dijeron que tiene gusto a chinchulín"

En una entrevista con el programa de espectáculos LAM, Barby reveló que quiere comerse la placenta de su bebé tras el parto. "Ya me pedí una habitación en una clínica muy linda, con música y todo. Lo que me da mucha intriga es el tema de la placenta", contó la modelo.

"¿Te la vas a comer?", le preguntó el conductor Ángel de Brito. "Capaz que sí... Me da como mucha intriga. Me encanta el chinchulín y me dijeron que es muy parecido al gusto del chinchulín", respondió.

Enseguida la panelista Yanina Latorre salió al cruce de sus declaraciones "¡No te quieras hacer la distinta! Venías bien con la nota, ahora no te soporto. Ahora que se puso de moda, todos los que son snobs y tienen guita lo quieren hacer".

A través de un emotivo mensaje en las redes sociales, Barby Franco confirmó en los últimos días que embarazada. "Después de tantos años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos, esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo", escribió Barby Franco en su cuenta oficial de Instagram.

"Te esperamos para darte cada segundo de nuestras vidas. Te amamos bebit@", agregó la modelo.