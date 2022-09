"Mi desgracia no es no poder caminar, es que me pise un auto porque no hay rampas"

“El objetivo era visibilizar y darle un carácter público a la situación, para que la gente vea la odisea que es para quienes salimos en silla de rueda andar en la calle”, dijo en diálogo con Ahora Noticias. “Para mí la desgracia no es no poder caminar, es salir a la calle y pensar que me va a pisar el auto porque no hay rampa”, remarcó.

Tras aclarar que las dificultades para trasladarse están “a lo largo y a lo ancho de la Argentina”, la cordobesa, que hace un año que se instaló en Mar del Plata, lamentó la falta de accesibilidad en las ciudades turísticas. “Deberían tener en cuenta estas cosas, porque son ciudades que reciben a muchas personas. Pero así como reciben a muchas personas y también las expulsan”, reflexionó.

“Las rampas son lo más básico que hay que tener. Pero también el transporte, porque una silla de ruedas como la mía es difícil guardarla en un baúl de un taxi. También todo lo relacionado al ocio, que es un derecho. Las personas con discapacidad no tenemos acceso a ir a la playa, de ir un boliche, a un local de ropa, de estudiar”, destacó. “Hoy quería grabar un video para Tik Tok en Güemes y me di cuenta que podía entrar solo en dos o tres lugares. La cafetería que me gusta tiene cinco escalones”, agregó Florencia.

Florencia, quien en 2020 escribió un libro llamado “Maldita liciada”, señaló que en España no tuvo inconvenientes para trasladarse ni para ingresar a un bar. En tal sentido, puntualizó algunas de las fallas habituales en la Argentina. “Hay falta de control, porque es ley que los locales gastronómicos tengan rampa y no se cumple. De la discapacidad no se habla con sinceridad o con simpleza, siempre se habla de la desgracia. Para mí la desgracia no es no poder caminar, es salir a la calle y pensar que me va a pisar el auto porque no hay rampa”, concluyó.