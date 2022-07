Militantes de La Cámpora bloquearon el ingreso a Ricardo López Murphy en la UBA

En su cuenta de Twitter, Ricardo López Murphy compartió un video de la situación incómoda que experimentó con los jóvenes y expresó: "Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo".

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1549530327542120454 Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar. Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo. pic.twitter.com/D56i3jrpAT — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 19, 2022

Los militantes de La Cámpora argumentaban que estaban realizando una "manifestación pacífica y pública" e instaban al miembro de la Cámara Baja a brindar la charla en el pasillo de manera abierta. Allí, los jóvenes interpelaron a López Murphy por el presupuesto educativo del 2001, durante su gestión en el Ministerio de Economía.

“¿Vamos a respetar la libertad académica o no? Yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran”, contestó López Murphy, quien aseguró ante la intimidación de los militantes: “No nos vamos a esconder. ¿Usted me vio esconderme alguna vez?". "Viajo todos los días en colectivo como no lo hace ninguno de los dirigentes de ustedes. No se animan a caminar por las calles sin custodios”, exhortó.

"Después de dar mi charla en la UBA me fui caminando a mi casa, cosa que no todos pueden hacer", compartió en su cuenta de Twitter.

El gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se solidarizó con el diputado y compartió en su cuenta de Twitter el video de la disputa y expresó: "Así se defiende la libertad de expresión. Con respeto y con valentía, poniendo la cara y diciendo la verdad. Todo mi apoyo para Ricardo López Murphy".

image.png Militantes de La Cámpora bloquearon el ingreso a un aula de la Universidad de Buenos Aires a Ricardo López Murphy.

El diputado porteño Emmanuel Ferrario, quien estaba presente en el momento del bloqueo al aula e iba a dar la charla junto al diputado radical, también se manifestó en sus redes sociales. "Muy lamentable lo que nos pasó hace un rato con Ricardo López Murphy en la UBA. Una nueva muestra de autoritarismo por parte de los K, ahora en una Universidad. No sorprende, esas son sus formas. Todo mi apoyo a Ricardo".