Montenegro impulsa una ordenanza para que el trabajo de los municipales sea considerado esencial

"Estamos trabajando en una ordenanza de esencialidad del trabajo municipal. Los empleados públicos tienen estabilidad, un privilegio sobre el resto de los trabajadores, y tienen la obligación de ir trabajar. Todo empleo público debe ser considerado esencial", dijo Montenegro durante una conferencia de prensa en el COM.

"Siempre estoy dispuesto al diálogo pero no bajo extorsión. El que hace un esfuerzo para pagarle el sueldo a los municipales es el vecino. El paro no se lo hacen a Guillermo Montenegro, el paro se lo hacen a los vecinos que no pueden hacer trámites como conseguir el registro y habilitar un comercio", agregó.

Montenegro afirmó que el 90 por ciento del empleo es privado en Mar del Plata y los trabajadores "carecen del privilegio de la estabilidad que tienen" los empleados públicos.

El intendente les descontó el día a los municipales que hicieron el último paro de 48 horas. "Cada uno toma sus decisiones y tiene consecuencias. Pudimos individualizar a algunos que pararon y que luego presentaron una nota de licencia para que no les descuenten el día", señaló.

Además, estimó que cada día de paro representa unos 200 millones de pesos que "el vecino aporta y nadie le da la contraprestación".

"Hay que declarar al empleado público como esencial, como ya se hizo en otras oportunidades. Los vecinos hacen un esfuerzo para que se le brinden los servicios", sostuvo.

Por último, el intendente dijo: "Vamos a seguir avanzando para que el presentismo no sea una planilla, sino que el control lo haremos a través de un sistema biométrico para ver quién viene a trabajar".