Montenegro insistió con el regreso de fuerzas federales porque "es una exigencia de los marplatenses"

En ese marco, también se refirió al ataque que se produjo en las últimas horas en las puertas del municipio. “Estaba en mi despacho trabajando y hubo un grupo de personas que prendieron fuego gomas y maderas en la puerta del municipio. Ya está la justicia investigando”, dijo.

En relación a la inseguridad en la ciudad, Montenegro remarcó que lo encontrarán siempre “trabajando junto a la Nación y la Provincia” e insistió que “el enemigo es el delincuente”. Sin embargo, fue crítico de Nación y Provincia: “Se tomaron malas decisiones. Una es que se haya retirado Gendarmería de la ciudad, que fue algo totalmente inconsulto”.

Recordó, a su vez, que durante la pandemia, “se liberaron delincuentes y se les entregaron teléfonos celulares”. “Nosotros trabajamos para tener más patrulleros, tener más cámaras de seguridad generar un anillo digital, traer efectivos de la Utoi; traer un software de reconocimiento facial. Y en lo local ves que el bloque kirchnerista se opuso a todo esto”, detalló.

En ese marco, volvió a reclamar el regreso de las fuerzas federales a Mar del Plata. “Es necesario el regreso, es una exigencia de los marplatenses. Había debates sobre los lugares, pero no sobre la presencia. Hasta Fernanda (Raverta, su principal rival en esta elección) estaba de acuerdo”, marcó.

La reelección y la economía

El jefe comunal dijo que tomó la decisión de volver a postularse para la intendencia luego de analizar si iba a tener la energía para llevar adelante cuatro años más de “24-7”. “Yo hace cuatro años tomé la decisión de no estar en un escritorio. Contesto 500 conversaciones todos los días con vecinos”, remarcó.

En esa línea, dijo que el principal planteo que recibe de los vecinos es por la situación económica. “La angustia de no llegar a fin de mes es cada vez más grande y te piden otro trabajo. Te dicen que tienen trabajo pero que buscan un extra. El tema de seguridad se habla mucho también, pero el tema económico y la inflación es el principal”, dijo.

En el marco de la extensa charla en Teleocho Informa, el intendente también habló de su "obsesión desde el primer día" por la generación de "empleo de calidad y privado". Y enumeró las distintas medidas adoptadas para generar más puestos de trabajo y alcanzar el índice de desempleo "más bajo en la historia de la ciudad".

En otro tramo de la entrevista, Montenegro también se refirió a la "discriminación" que denuncian desde Juntos por el Cambio por parte de la Nación y la provincia. "A nosotros nos tienen que dar lo que corresponde, y si no lo hacen me voy a quejar. Para eso me eligieron y para eso quiero seguir acá. Cuando hablamos de discriminación no solo hablamos de fondos, también el retiro de las fuerzas federales. Pero cuando ves que sos el municipio 135 de los aportes que recibe el gobierno nacional, está clara la discriminación", dijo.

Finalmente, Montenegro pidió el apoyo de la ciudadanía para profundizar el camino que iniciaron hace cuatro años. "Me encantaría que esté todo resuelto en tres minutos, pero no se puede. Ahora tengo claro que el camino es el correcto", finalizó.