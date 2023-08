Montenegro: "No voy a aceptar el boleto a $357"

"No voy a aceptar el boleto a $357" . Lo dijo el intendente Guillermo Montenegro tras el pedido de aumento de 115% presentado por los empresarios del transporte .

"No voy a permitir que se aprovechen de la gente que viaja todos los días para ir a laburar, para buscar a los chicos a la escuela, ver amigos o a la familia. Porque siempre los defendí y lo voy a seguir haciendo", agregó.

Los transportistas que operan el servicio de ómnibus urbanos de pasajeros en General Pueyrredon solicitaron al gobierno municipal un ajuste de tarifa del 115% sobre el valor actual del boleto.

La nota, por escrito, ingresó por mesa de entradas del palacio comunal y se derivó a la Secretaría de Gobierno, donde deberán leer los argumentos presentados para justificar un valor muy por encima del doble de lo que se paga en la actualidad por un pasaje en colectivo.

La última variación la aprobó el Concejo Deliberante hace casi tres meses y entró en vigencia el 20 de mayo, desde cuando se abona 165,77 pesos cada viaje dentro del servicio urbano. Si se aprobara el pedido de los empresarios, cada pasajero pagaría por cada boleto 357,07 pesos, según confirmaron a Ahora Mar del Plata fuentes del municipio.

Este reclamo de los prestadores, agrupados en la Cámara Marplatense del Transporte de Pasajeros (Cametap) llega en coincidencia con una escalada general de precios en todos los rubros por efecto de la devaluación aplicada por el gobierno el pasado lunes. Y apenas horas después de que se aplicara el primero de los dos aumentos que rigen en los combustibles, con subas de hasta 20%.

"La fácil sería decir que como soy intendente no tengo decisión en la economía que afecta la vida de todos los argentinos. Pero me hago cargo de los problemas y, en donde pueda, voy a meterme para buscar soluciones o cambios siempre que sea necesario. Aunque esto signifique pelearme con quien me tenga pelear. Porque mi responsabilidad es defender a los vecinos de mi ciudad", expresó Montenegro.

"Nunca le saqué el culo a la jeringa. Siempre me hice cargo. De la misma manera, no voy a aceptar el boleto a $357", sostuvo.