Montenegro: "Quien no esté de acuerdo con que a Mar del Plata le vaya mejor, que se corra"

Montenegro abrió el evento y agradeció a “emprendedores, pymes, empresarios que son el motor de nuestra ciudad, que empujan siempre, ponen el hombro, que generan esta pertenencia y contribuyen a posicionar a Mar del Plata en el mundo”.

En ese sentido, sostuvo que “este punto de encuentro tiene que ver con empujar todos juntos, y creo que también con la claridad que todos los que estamos acá queremos que a Mar del Plata le vaya mejor y quien no esté de acuerdo con esto, y no tiene que ver con la política partidaria - aclaró- , que se corra o no ponga trabas en el camino”.

“Tenemos que pensar en el futuro, pero también en quienes hoy vivimos en esta ciudad, y sobre todo pensar las potencialidades que tenemos, que hoy hablábamos con los embajadores”, agregó al tiempo que manifestó que “hoy se viven momentos de angustia en el mundo y en nuestro país y solo se sale juntos y empujando”.

Por último, celebró “la posibilidad que nos conozcan, que intercambiemos experiencias, y quiero agradecerles como intendente y como un vecino más a todos los emprendedores, los empresarios, que pusieron el hombro y siguen poniendo el hombro para que cada vez haya más trabajo y para salir de esa idea de estancamiento que había en Mar del Plata”. Y en esa línea, enfatizó: “quiero pedirles que sigan empujando porque es clave para el futuro de la ciudad y del país”.

Montenegro agradeció a los organizadores que referenció en las personas de Rodolfo “Manino” Iriart y la diputada Débora Indarte, quienes caracterizaron el evento como un “espacio amplio, plural y participativo para proyectar el desarrollo de la ciudad, interactuando entre los sectores público y privado, y con la participación activa de las cinco universidades”.

El libro "Debates para la Planificación Estratégica de la Ciudad 2050", que recopila las exposiciones de destacados especialistas sobre temas como urbanismo, justicia, salud, turismo, trabajo, educación, gestión ambiental y economía, que se dieron entre 2017 y 2019.

Durante la mañana de hoy, previo a la inaguración de este encuentro el Intendente encabezó en el Palacio Municipal una reunión en la que participaron embajadores y diplomáticos junto a distintos sectores empresariales y productivos en un mismo espacio. Estuvieron presentes autoridades representando a Bolivia, Armenia, Brasil, Corea, Jordania, Marruecos, Polonia, Colombia, Uruguay y también estuvo presente el encargado de negocios de Belarús.