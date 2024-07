Montenegro respondió fuerte a Kicillof por el tema del boleto y subsidios: "No se soluciona con actos marketineros"

"Ayude, no entorpezca", reclamó el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, en directo mensaje al gobernador Axel Kicillof, que pasó este miércoles por Mar del Plata y entre otras declaraciones dejó críticas al municipio por no bajar el precio del boleto del colectivo a pesar de que la provincia confirmó mayores subsidios para el transporte.

Embed Le pido al gobernador que deje de hacer anuncios de campaña y se haga cargo de la herencia que dejó su gobierno y que aún estamos pagando.



Durante el kirchnerismo, las ciudades del interior del país fueron permanentemente discriminadas en los subsidios al transporte, lo que… pic.twitter.com/chLHn7F8VL — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) July 3, 2024

En una amplia publicación recordó que "durante el kirchnerismo, las ciudades del interior del país fueron permanentemente discriminadas en los subsidios al transporte, lo que llevó que un laburante de Córdoba, de Rosario, de Mar del Plata pague 3.5 veces más que en AMBA".

Esta situación había sido motivo de reclamo de varios intendentes de esas y otras ciudades para que el gobierno nacional equilibre el envío de partidas entre el área metropolitana y las provincias.

El gobierno municipal acaba de habilitar un nuevo aumento del valor del pasaje del transporte urbano, que ahora pasó a 940 pesos, vigente desde el pasado 1° de julio.

Montenegro acompañó su tuit con un cuadro en el que se advierten los distintos valores que tiene el boleto de colectivos en distintos puntos del país. Mar del Plata y Batán están en el lugar 12°. En tanto el conjunto de servicios del AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) figura con la tarifa más baja, con 270 pesos y en el puesto 58°.

Tras la escalla de Kicillof en la ciudad, que cerró el Congreso Productivo Bonaerense e inauguró obras, Montenegro advirtió en cuanto al tema del transporte público y su costo que "esta situación no se soluciona con actos marketineros que no le hacen ni cosquillas al precio del boleto". "La solución requiere honestidad intelectual, seriedad y análisis", dijo y le exigió: Ayude, no entorpezca".