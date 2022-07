“Las diferencias no son diferencias en un país como la Argentina. Las diferencias tienen que ser otras, tenemos que empujar todos juntos”, sostuvo. “Uno no vive separado de la realidad, en un tupper. Una realidad como la que vivían los patriotas de 1816, que tomaron una decisión tan importante para nuestro país, que se resignifica todos los días con la valentía, el trabajo, el empujar y las diferencias, porque no todos pensaron lo mismo”, remarcó.

Acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, el obispo Gabriel Mestre y el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, el jefe comunal destacó: “La mayor importancia que tiene este momento es no olvidarnos que tenemos que empujar todos juntos y que no significa que tenemos que pensar todos lo mismo, sino tener claro cuáles son los objetivos”.

“Lo importante es lo que hace cada uno de nosotros para construir el futuro juntos”, enfatizó. Y agregó: “Solo puedo agradecer a cada uno por el esfuerzo que hacen y que siguen haciendo, porque sabemos que no vienen momentos fáciles y no fueron fáciles en 1816, pero no dejaron de empujar”.

Montenegro también destacó el crecimiento de Estación Camet, uno de los primeros barrios de General Pueyrredon. “Se hizo con esfuerzo, solidaridad, trabajo, pensando en el otro. No se construye de otra forma. Y cuando las cosas salen así, uno se llena de orgullo”, destacó.

Durante la celebración del Día de la Independencia también se realizó el desfile cívico militar y hubo presentaciones de agrupaciones de la zona, que brindaron un espectáculo de danza folklórica.